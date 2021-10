Apple Music présente un forfait voix uniquement à 4,99 $ pour les utilisateurs de HomePod

Apple Music a annoncé un plan vocal uniquement destiné aux utilisateurs de HomePod.

Le forfait vocal Apple Music coûtera 4,99 $/mois, mais doit être activé uniquement à l’aide des commandes vocales Siri. Ce niveau d’Apple Music n’aura pas accès à l’application Apple Music standard sur iOS ou Android.

Les utilisateurs peuvent s’abonner au forfait Apple Music Voice via Siri en disant « Dis Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou en s’inscrivant dans l’application Apple Music. Une fois abonnés au forfait Apple Music Voice, les utilisateurs peuvent demander de la musique à tous leurs appareils compatibles Siri, y compris HomePod mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple.

Apple dit qu’il ajoute également des centaines de nouvelles listes de lecture d’humeur et d’activité optimisées uniquement pour la voix. Des commandes telles que « Jouer la liste de lecture du dîner » ou « Jouer quelque chose de relaxant » ou même « Jouer plus comme ça » sont prises en charge. Les nouvelles listes de lecture sont disponibles pour tous les forfaits Apple Music.

Le forfait Apple Music Voice sera disponible dans 17 pays au lancement.

Ces pays comprennent l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Qu’est-ce que le forfait Apple Music Voice ?Nouveau forfait Apple Music à commande vocale qui coûte 4,99 $/mois.Accès au catalogue mondial d’Apple Music de plus de 90 millions de chansons via Siri.Les abonnés disposent de commandes de lecture complètes, y compris le saut illimité de chansons via Siri.Accès à des centaines de toutes nouvelles stations et listes de lecture pour chaque humeur et activité.Accès sur n’importe quel appareil compatible Siri dans l’écosystème Apple.Apple Music Voice Plan Trial est un aperçu gratuit de sept jours sans renouvellement automatique proposé aux non-abonnés qui demandent de la musique via Siri.

Le plan à commande vocale n’inclut pas l’accès à l’audio spatial ou au contenu audio sans perte, aux paroles, aux vidéos musicales ou à toute autre chose qu’Apple surnomme ses offres Premium. Les abonnés devront passer au forfait individuel d’Apple Music pour 9,99 $ par mois pour accéder à l’application où ces fonctionnalités sont disponibles.

Apple vise à concurrencer directement le plan Prime Music à bas prix d’Amazon. C’est une stratégie intéressante qui aidera probablement l’écosystème des haut-parleurs intelligents d’Apple à continuer de croître et à grignoter la part de marché dominante d’Amazon Alexa.