Apple Music Replay 2021 : comment trouver votre bilan annuel

Maintenant que Spotify Wrapped 2021 est officiellement lancé, les utilisateurs d’Apple Music pourraient se sentir un peu exclus. Heureusement, Apple Music Replay est le concurrent d’Apple pour Spotify Wrapped et permet aux utilisateurs d’Apple Music de voir un récapitulatif de leurs chansons, albums et artistes les plus écoutés.

Alors que nous approchons de la fin de 2021, rendez-vous ci-dessous pour obtenir tous les détails sur la façon de trouver votre bilan annuel Apple Music 2021.

L’une des différences les plus notables entre Apple Music Replay et Spotify Wrapped est qu’Apple Music Replay est réellement disponible et mis à jour toute l’année. Cela signifie que vous pouvez suivre vos habitudes d’écoute Apple Music tout au long de l’année. Mais bien sûr, la fin de l’année est le moment le plus courant où les gens choisissent d’accéder à leurs données Apple Music Replay.

Comment trouver vos statistiques Apple Music Replay 2021

Comme nous l’avons détaillé au fil des ans, Apple Music Replay a une portée assez limitée par rapport à Spotify Wrapped. En fait, vous ne pouvez même pas accéder à Apple Music Replay directement dans l’application Apple Music. Vous pouvez afficher vos listes de lecture Replay dans l’onglet « Écouter maintenant » d’Apple Music, mais vous devez visiter le site Web d’Apple Music pour plus de détails.

Pour trouver votre bilan annuel Apple Music Replay 2021, rendez-vous sur music.apple.com/replay dans le navigateur de votre choix. Une fois connecté avec votre compte Apple Music, tous les détails de vos habitudes d’écoute Apple Music vous seront présentés tout au long de l’année.

Apple Music Replay montre aux utilisateurs leur temps d’écoute total pour l’année, ainsi qu’une liste de lecture de vos 100 meilleures chansons de l’année, vos meilleurs artistes et vos meilleurs albums. Vous pouvez également ajouter votre liste de lecture Replay 2021 à votre bibliothèque Apple Music, ainsi que des listes de lecture des années précédentes remontant à 2015.

Partager vos statistiques Apple Music Replay sur les réseaux sociaux n’est pas aussi simple que de partager votre Spotify Wrapped, mais c’est possible. Vous pouvez partager une liste de lecture directement depuis l’application Apple Music vers Instagram ou Snapchat en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit, en choisissant Partager, puis en choisissant votre application préférée.

Si vous n’aimez pas les résultats de votre bilan annuel d’Apple Music Replay pour 2021, la bonne nouvelle est que vous avez jusqu’à la fin de l’année pour essayer de changer les choses. Partagez vos résultats dans les commentaires !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :