Apple Music sur les appareils Google Home atteint 5 pays supplémentaires

Un an après qu’Apple Music soit devenu disponible pour la première fois sur les appareils Google Nest et Home, le service de streaming est désormais pris en charge dans cinq autres pays.

L’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique et la Corée du Sud rejoignent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon. Pour activer Apple Music, ouvrez l’application Google Home (Android ou iOS) > l’engrenage Paramètres > (sous Services en bas) « Musique ». Vous pouvez également ouvrir les paramètres de Google Assistant et faire défiler jusqu’à « Musique ».

Appuyez sur l’icône bleue lien/chaîne à côté de « Apple Music » et acceptez « Lier le compte ». Vous serez redirigé vers un site Web Apple où vous pourrez saisir les informations d’identification Apple. Une fois terminées, les demandes de chansons et d’albums à Google Assistant seront automatiquement lues dans Apple Music.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez facilement mettre en file d’attente votre liste de lecture, votre artiste ou l’une des stations primées Apple Music Radio diffusant en direct les succès, les classiques et le pays d’aujourd’hui pour les lire sur votre appareil connecté.

Aux États-Unis, les services de streaming pris en charge incluent YouTube Music, Spotify, Apple Music, Pandora, Deezer et iHeartRadio. L’application Android d’Apple prend également en charge Casting, alors qu’il n’y a toujours pas d’application TV+ pour regarder du contenu original malgré la présence d’un client Android TV.

