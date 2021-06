Apple Music taquine l’événement spécial Spatial Audio pour le 7 juin, prévu après la keynote de la WWDC

Apple tiendra son discours de lancement de la WWDC le lundi 7 juin à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE, mais il s’avère que ce ne sera pas le seul événement Apple ce matin-là. Apple Music a maintenant annoncé un événement spécial, apparemment axé sur Spatial Audio, pour le 7 juin à 12 h 00 PT / 15 h 00 HE.

L’événement a été annoncé dans une vidéo publiée sur Apple Music ce week-end, qui a été repérée pour la première fois par Kenny sur Twitter. La vidéo taquine simplement “connectez-vous à 12 h 00 PT le 7 juin pour regarder cet événement spécial”. Cet événement n’est pas au programme de la WWDC et n’a pas été annoncé précédemment par Apple.

Apple a annoncé la prise en charge de Spatial Audio et de la lecture sans perte pour Apple Music le mois dernier, affirmant qu’il sortirait en juin. Il semble maintenant que nous en saurons plus sur ce lancement demain.

Apple a déclaré qu’au lancement, les abonnés pourront profiter de milliers de chansons en Spatial Audio écrites en Dolby Atmos par certains des plus grands artistes et musiques du monde dans tous les genres, y compris le hip-hop, le country, le latin, la pop et le classique. Apple promet de travailler avec des artistes et des labels pour ajouter de nouvelles versions et des pistes de catalogue, alors que de plus en plus d’artistes commencent à créer de la musique spécifiquement pour l’expérience Spatial Audio.

La fonction Spatial Audio sera prise en charge sur tous les écouteurs AirPods et Beats dotés d’une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions d’iPhone, iPad et Mac.

Pendant ce temps, Apple a promis que le catalogue complet Apple Music de plus de 75 millions de chansons sera disponible en version sans perte. Le niveau Lossless d’Apple Music commence à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz, et va jusqu’à 24 bits à 48 kHz et est lisible en natif sur les appareils Apple. Apple Music proposera également Hi-Resolution Lossless jusqu’à 24 bits à 192 kHz, ce qui nécessite un DAC externe.

Apple Music sans perte et Spatial Audio seront offerts sans frais supplémentaires aux abonnés Apple Music.

