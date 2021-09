Apple Music utilise désormais la technologie Shazam pour payer les titulaires de droits sur les mixages DJ

Apple a annoncé la création d’un processus pour identifier et rémunérer correctement les créateurs individuels impliqués dans la création de mix DJ diffusés sur Apple Music (via TechCrunch).



Le processus utiliserait la technologie de Shazam, et Apple travaille avec des labels majeurs et indépendants pour élaborer un système dans lequel les redevances de streaming sont équitablement réparties entre les DJ, les labels et les artistes qui figurent dans les mixages.

Depuis l’essor des services de streaming, le travail de rémunérer les titulaires de droits dont la musique est utilisée dans un mix DJ est un problème persistant. La montée en popularité du genre EDM a également entraîné une augmentation du nombre de remixes, de mash-ups et de mixages DJ qui incorporent des échantillons d’autres chansons, ce qui rend encore plus difficile de déterminer qui devrait être rémunéré.

‌Apple Music‌ a initialement introduit les mix et les mash-ups DJ en 2016 grâce à un partenariat avec Dubset Media Holdings pour identifier et payer la musique sous licence dans les mix. Désormais, Apple utilise la technologie Shazam acquise en 2018 pour identifier et rémunérer tous ceux dont le contenu apparaît dans un mix.

“Apple Music est la première plate-forme qui propose des mixages continus pour lesquels des frais équitables sont impliqués pour les artistes dont les morceaux sont inclus dans les mixages et pour l’artiste réalisant ces mixages”, a déclaré DJ Charlotte de Witte à TechCrunch au nom d’Apple. “C’est un pas dans la bonne direction où tout le monde est traité équitablement. Je suis plus que ravi d’avoir la chance de proposer à nouveau des mix en ligne.”

Dans le cadre du déploiement, Apple présente les milliers de mixes déjà disponibles sur le service dans sa section genre dédiée aux mixes DJ au sein de l’application ‌Apple Music‌. Les archives de mixes DJ Kicks de Studio K7! commenceront également à être déployées sur ‌Apple Music‌, donnant aux utilisateurs l’accès à des mixes qui n’ont pas été sur le marché depuis plus de 15 ans.

La nouvelle technologie permettra également aux abonnés ‌Apple Music‌ de voir les noms des pistes individuelles dans un mix diffusé, ainsi que la possibilité de sauter ou d’enregistrer les chansons pour les écouter hors ligne.

