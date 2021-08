Apple Music va lancer une application de genre classique autonome basée sur Primephonic

in

Apple Music mettra bientôt à niveau l’expérience de streaming pour les fans de musique classique après avoir acquis un service appelé Primephonic. Les plans visant à renforcer les offres de musique classique dans Apple Music incluront une application autonome d’Apple dédiée spécifiquement au genre.

Voici l’annonce d’Apple :

Apple a annoncé aujourd’hui avoir acquis Primephonic, le célèbre service de streaming de musique classique qui offre une expérience d’écoute exceptionnelle avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour un son classique de qualité supérieure, des recommandations d’experts triées sur le volet et de nombreux détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements.

Apple prévoit d’intégrer « des listes de lecture Primephonic et du contenu audio exclusif » dans Apple Music. Les abonnés trouveront également « de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages ».

Pour les abonnés actuels du service à 14,99 $/mois, Primephonic a publié son propre article décrivant ce qui se passera ensuite pour le service de musique classique aujourd’hui disparu :

En tant que startup exclusivement classique, nous ne pouvons pas atteindre la majorité des auditeurs classiques mondiaux, en particulier ceux qui écoutent également de nombreux autres genres musicaux. Nous avons donc conclu que pour réaliser notre mission, nous devons nous associer à un service de streaming de premier plan qui englobe tous les genres musicaux et partage également notre amour pour la musique classique. Aujourd’hui, nous sommes donc ravis de partager un grand pas en avant dans notre mission : Primephonic rejoint Apple Music ! Nous travaillons sur une nouvelle expérience musicale classique incroyable d’Apple pour le début de l’année prochaine, mais malheureusement, le service Primephonic sera mis hors ligne à partir du 7 septembre. Vous pouvez continuer à l’utiliser gratuitement jusque-là. Veuillez vérifier votre courrier électronique pour plus de détails sur votre essai gratuit de 6 mois sur Apple Music, votre remboursement et plus encore.

Notamment, Primephonic a déjà été retiré de l’App Store et les abonnés existants perdront l’accès à partir du 7 septembre. Apple prévoit de lancer son propre lecteur de musique autonome dédié à la musique classique l’année prochaine, mais les abonnés Primephonic existants devront s’appuyer sur l’actuel Apple Music. expérience jusque-là :

Apple Music prévoit de lancer l’année prochaine une application dédiée à la musique classique combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec plus de fonctionnalités supplémentaires. En attendant, les abonnés actuels de Primephonic recevront six mois d’Apple Music gratuitement, donnant accès à des centaines de milliers d’albums classiques, tous en audio sans perte et haute résolution, ainsi qu’à des centaines d’albums classiques dans Spatial Audio d’Apple Music, avec de nouveaux albums ajoutés régulièrement.

Les abonnés de longue date d’Apple Music se souviendront peut-être que le service d’abonnement à la musique en streaming d’Apple est basé sur une autre acquisition en 2014, lorsque Beats Music a rejoint la famille et est devenu la base du service actuel. Primephonic a été lancé environ trois ans plus tard en 2017.

