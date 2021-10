Apple Music Voice est Siri rencontre l’iPod Shuffle, et d’autres applications musicales Android devraient emboîter le pas

Apple a fait sensation lors de l’événement MacBook Pro de lundi. Quoi que vous pensiez d’Apple, son silicium M1 Pro/Max amélioré est incroyablement puissant et ses AirPod de 3e génération seront un succès auprès des audiophiles. Mais l’annonce la plus étrange est arrivée dès le début lorsque le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé une nouvelle option de streaming musical dépendant de Siri.

Apple Music Voice est un abonnement de 4,99 $/mois qui vous donne accès au catalogue complet de 90 millions de chansons du service, sans publicité. Cependant, contrairement à Apple Music standard, vous ne pouvez pas utiliser un écran tactile pour sélectionner ou rechercher des chansons. Au lieu de cela, vous devez demander à Siri de trouver une chanson ou une liste de lecture pour vous.

Vous aurez accès à « des dizaines de milliers de listes de lecture, y compris des centaines de toutes nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activités, des mix personnalisés et des stations de genre, ainsi qu’à la Apple Music Radio primée ». Mais contrairement à Apple Music standard, vous ne pouvez pas créer vos propres listes de lecture, télécharger de la musique pour une écoute hors ligne ou utiliser l’interface utilisateur familière. Et, bien sûr, les utilisateurs d’Apple Music pour Android ne peuvent pas l’utiliser du tout car il nécessite un accès Siri.

Source : Pomme

Mes premières réflexions sur Apple Music Voice étaient : « Quoi ? Pourquoi ? Qui l’utiliserait ? » Cela m’a rappelé un peu l’iPod Shuffle, un lecteur MP3 de 2005 qui ne vous permettait pas de créer des listes de lecture. Au lieu de cela, vous étiez limité à écouter ou à parcourir toute votre bibliothèque. Je n’ai jamais eu l’appel. Mais environ 10 millions de personnes les ont achetés, et certains aiment même une expérience simplifiée et moins chère qui a nécessité moins de temps et d’efforts de leur part.

Certaines personnes aiment les services simplifiés et moins chers qui nécessitent peu d’effort personnel.

Apple n’est pas la première entreprise à lancer un abonnement musical uniquement audio. Le « plan pour appareil unique » d’Amazon Music Unlimited vous permet de diffuser toute sa bibliothèque musicale pour 3,99 $ par mois via un appareil Echo ou Fire TV. Ce sous-marin alimenté par Alexa existe depuis 2016. Croyez-le ou non, Apple pourrait passer un appel stratégique en l’émulant.

Google Assistant et Alexa ont dépassé Siri depuis des années maintenant. Siri est toujours resté une option secondaire derrière les commandes à écran tactile, les propriétaires d’iPhone ne l’utilisant pas pour des tâches compliquées. Pendant ce temps, Amazon s’est penché sur des produits audio uniquement bon marché afin que les clients n’aient d’autre choix que d’utiliser Alexa pendant des années, lui donnant plus de données pour l’améliorer. Et Google Assistant avait une base d’installation plus large à l’échelle internationale, ainsi que le moteur de recherche de Google pour de meilleurs résultats.

Source : Pomme

Pour que Siri accélère la courbe d’apprentissage, Apple ne sera pas en mesure d’acquérir par magie l’audience internationale d’Android ou les données de recherche de Google. Mais il peut émuler Amazon et lancer davantage de services et de produits vocaux. Un abonnement musical bon marché réservé aux utilisateurs Apple patients et fidèles – lancé dans 17 pays différents et en plusieurs langues – pourrait faire l’affaire.

Apple Music Voice est conçu sur mesure pour rendre Siri plus intelligent. Vous devrez juste être patient pendant que vous le tuto.

Cela va également rendre Siri plus intelligent via ses « mix personnalisés ». Si Apple Music Voice est un iPod Shuffle du 21e siècle, il analyse chaque fois que vous sautez une chanson ou arrêtez de l’écouter. Par exemple, lorsque vous n’écoutez que vos albums préférés, les applications musicales peuvent trouver des albums « similaires », mais ont généralement du mal à apprendre vos goûts en dehors de vos choix personnels. Avec un service qui ne vous permet pas de choisir aussi facilement, Apple peut créer de meilleurs profils musicaux individuels et améliorer ses recs AI.

Bien sûr, quel que soit le choix d’Apple, je ne recommanderais à personne d’utiliser Apple Music Voice, à moins que vous ne soyez un propriétaire économe de HomePod, je suppose. La reconnaissance vocale et le temps de réponse de Siri sont inférieurs à ceux de ses assistants rivaux, ce qui pourrait entraîner une certaine frustration. Et je ne veux pas avoir à dire vocalement « Play Industry Baby » ou « Play my running playlist » en public. Mais il ne s’agit pas seulement de Siri ou de la peur de l’embarras social !

Les sous-marins audio uniquement vocaux sont un exercice de patience, quel que soit l’assistant vocal que vous utilisez.

Chaque fois que je demande à mon Echo Show 8 de lire une chanson ou une liste de lecture Spotify, Alexa reconnaîtra les 40 meilleures chansons mais se débattra avec des titres compliqués, des reprises de chansons ou des épisodes de podcast. Pour des genres spécifiques comme la musique classique, je dois me souvenir des noms et des numéros obscurs d’orchestres et de concertos spécifiques, puis espérer qu’il choisira un bon enregistrement ou une bonne performance. Il est infiniment plus facile de rechercher une chanson par texte et de la lire via Bluetooth, mais Apple Music Voice rendrait cela impossible.

Source : Chris Wedel/Android Central

Pourquoi Apple Music Voice est-il important pour les utilisateurs d’Android alors qu’il s’agit uniquement d’iOS ? Parce que vous ne devriez pas être surpris si les autres meilleurs services de streaming musical l’émulent. Pas nécessairement la partie assistant vocal – car la plupart des entreprises n’ont pas les ressources pour en créer un – mais plutôt un abonnement de type Pandora qui se concentre sur la recherche de vos favoris pour vous en échange d’un prix mensuel inférieur. Si un abonnement Spotify Lite apparaissait avec des mixages quotidiens basés sur vos habitudes d’écoute précédentes, de nombreuses personnes rétrograderaient pour économiser de l’argent.

De plus, bien qu’il n’y ait aucune fuite ou rumeur pour suggérer cela, je ne serais pas surpris si Google annonce son propre abonnement soutenu par Assistant pour YouTube Music sur toute la ligne. C’est la seule des maisons intelligentes Big 3 qui n’a pas de service de streaming musical spécifique à ses haut-parleurs intelligents comme Nest Audio, et elle voudra sa propre option d’abonnement bon marché et sans publicité pour rester compétitive. Google pourrait même le commercialiser comme étant plus intelligent et plus réactif que la version Siri.

Les applications musicales veulent que vous dépendiez de leurs algorithmes d’IA, pas de vos listes de lecture.

Les utilisateurs pensent que les applications de streaming musical consistent à écouter tout ce qu’ils veulent sans publicité. Mais ces applications veulent être des stations de radio, apprenant nos goûts et nos aversions à un niveau individuel. Parce que vous pouvez copier manuellement vos listes de lecture d’un service à l’autre, mais vous ne pouvez pas demander à une application d’exporter ses données algorithmiques sur vous vers un concurrent. C’est avant tout une question de fidélisation de la clientèle. Tout comme les nouvelles puces M1 visent à garder les clients Apple dans cet écosystème.

Je ne sais pas quel sera le succès d’Apple Music Voice. Mais cela pourrait être l’avenir du streaming musical, que cela nous plaise ou non.