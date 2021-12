Apple Music Voice Plan à venir avec la mise à jour iOS 15.2

Crédit photo : Omid Armin

L’Apple Music Voice Plan arrive dans la dernière version d’iOS. Voici à quoi s’attendre.

Apple a révélé la dernière version candidate aux développeurs Apple à des fins de test. L’une des notes de publication comprend des références au nouveau plan Apple Music Voice, qui est un plan de streaming musical moins cher et uniquement vocal.

Qu’est-ce que le forfait vocal Apple Music ?

En octobre, Apple a présenté pour la première fois cette option moins chère et uniquement vocale pour le streaming musical. Le plan est au prix de 4,99 $ par mois et n’est accessible qu’à l’aide de Siri sur les appareils Apple.

Les utilisateurs ne peuvent accéder qu’aux chansons, listes de lecture et albums – aucun accès à l’application Apple Music n’est inclus. Il n’y a aucune limitation sur la lecture et vous pouvez demander à Siri de jouer de la musique en fonction de l’historique d’écoute, des goûts et des listes de lecture.

Apple a ajouté des centaines de nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité pour répondre à ces demandes vocales. Parmi les exemples donnés par Apple, citons « Jouer la liste de lecture du dîner », « Jouer quelque chose de relaxant » et « Jouer plus de chansons comme celle-ci ». Ces nouvelles listes de lecture ont peut-être été créées en pensant aux utilisateurs d’Apple Music Voice Plan, mais elles sont disponibles pour toute personne disposant d’un abonnement Apple Music.

Ces 250 nouvelles listes de lecture sont organisées par l’équipe éditoriale d’Apple Music et sont optimisées pour les utilisateurs de Voice Plan.

Certaines des nouvelles catégories d’humeur incluent Happy, Feeling Bad, Angry, Chill, Confidence and Optimism, Self Care, Inspiration and Focus, Work and Study, Get Going and Get Out, Romantique, Famille et célébrations, Entraînement, Sports et jeux, Activités, tâches ménagères, conduite et transports, lieux, repas, saisons, météo et zodiaque.

Le forfait voix sera lancé plus tard cet automne dans 17 pays et régions. Les régions de lancement comprennent l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis. Apple pourrait étendre le forfait voix uniquement à d’autres pays et régions dans le futur.