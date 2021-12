En octobre 2021, Apple a annoncé l’Apple Music Voice Plan, un nouveau niveau d’abonnement à bas prix pour ‌Apple Music‌. Cet article explique ce qu’est le forfait vocal, ce dont vous avez besoin pour l’utiliser, comment devenir un nouvel abonné et comment écouter de la musique avec le service.

Qu’est-ce qu’Apple Music Voice Plan ?

Le plan vocal ‌Apple Music‌ vous permet d’accéder au catalogue ‌Apple Music‌ avec Siri. Au prix de 4,99 $, le forfait vocal donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations dans Apple Music‌ à l’aide de ‌Siri‌, et est complété par une expérience personnalisée dans l’application avec des suggestions basées sur vos préférences musicales et une file d’attente de musique récemment jouée.

Le plan vocal est principalement conçu pour vous permettre de demander des chansons et des albums du catalogue ‌‌Apple Music‌‌ par demande ‌‌Siri‌‌, plutôt que via l’interface de l’application ‌‌Apple Music‌‌. En ce sens, il est utile avec CarPlay dans la voiture et sur le ‌HomePod‌ où l’inclination naturelle est d’utiliser la commande vocale.



En ce qui concerne l’application ‌Apple Music‌, le plan vocal remplit la section Écouter maintenant, où vous pouvez trouver la musique que vous avez récemment jouée et découvrir des recommandations musicales personnalisées que vous pouvez écouter d’un simple toucher ou en demandant à ‌Siri‌. Dans l’onglet Radio, vous pouvez accéder à la radio en direct et à la demande, et vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver de la musique, mais vous ne pouvez la lire qu’en demandant « Siri ».

Quelles sont les limites du forfait voix ?

Tout d’abord et le plus évident, le plan vocal ne peut être activé que via Siri‌, alors que sur un abonnement ‌Apple Music‌ standard, vous pouvez utiliser ‌Siri‌ pour lire n’importe quoi du catalogue ‌Apple Music‌ et utiliser des fonctionnalités premium, comme un accès complet à l’application ‌Apple Music‌, télécharger de la musique , synchroniser votre bibliothèque sur vos appareils, et plus encore.

En conséquence, Apple Music‌‌ Voice Plan a une interface limitée dans l’application ‌‌Apple Music‌‌, mais il offre un accès complet au catalogue de chansons et aux stations de radio d’Apple, ainsi qu’à des suggestions de listes de lecture. Vous pouvez réellement rechercher des artistes, des albums et des chansons à l’aide de l’application ‌‌Apple Music‌‌, et vous pouvez écouter des extraits de chansons, mais pas la chanson complète. Si vous trouvez une chanson dans Apple Music‌‌ que vous souhaitez lire après avoir entendu l’aperçu en appuyant dessus, vous devrez demander à ‌‌Siri‌‌ de lire la version complète.

Les utilisateurs peuvent demander à ‌Siri‌ des suggestions de musique fournies en fonction de l’historique d’écoute ou des goûts et des aversions, et une fonction « Rejouer » permet aux utilisateurs d’accéder à une liste de musique récemment jouée. Il n’y a pas d’option pour ajouter des chansons ou des albums à la bibliothèque, vous ne pouvez pas non plus créer des listes de lecture ou enregistrer de la musique pour une écoute hors ligne. Si vous voulez ces fonctionnalités, vous devez passer à l’abonnement complet ‌‌Apple Music‌‌.

Enfin, il n’y a pas de support pour Spatial Audio ou Lossless Audio, deux fonctionnalités qui nécessitent le plan ‌‌Apple Music‌‌ à 9,99 $ par mois, et il n’y a pas non plus d’option pour afficher les paroles, regarder des vidéos musicales ou voir ce que vos amis écoutent.

Où le forfait voix est-il disponible ?

Le forfait vocal ‌Apple Music‌ est disponible dans 17 pays et régions, dont l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, Taïwan, le Royaume-Uni, et les États-Unis.

Comme le plan vocal est centré sur l’utilisation de ‌Siri‌, vous devrez naturellement posséder au moins un appareil Apple prenant en charge ‌Siri‌, tel qu’Apple TV, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou HomePod mini. Les iPhones et iPads doivent avoir iOS 15.2 ou une version ultérieure installé pour accéder au forfait vocal ‌Apple Music‌. Si vous avez l’intention d’utiliser un Mac pour accéder au forfait vocal, il doit exécuter macOS Monterey 12.1.



Si vous débutez avec ‌Apple Music‌, vous pouvez commencer un essai gratuit de sept jours de ‌Apple Music‌ Voice en disant « Hé ‌Siri‌, démarrez ‌Apple Music‌ Voice » ou en appuyant sur l’option Voice Plan dans l’application ‌Apple Music‌ sur un ‌iPhone‌, ‌iPad‌, Mac ou ‌Apple TV‌. Après sept jours, vous pouvez vous abonner au forfait Voice dans l’application ‌Apple Music‌.

Si vous ne parvenez pas à souscrire au forfait, vérifiez qu’il est disponible dans votre pays (voir ci-dessus). Vérifiez également que votre appareil prend en charge ‌Siri‌ et qu’il est à jour avec la dernière version du logiciel :

Un ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌ avec iOS ou iPadOS 15.2 ou ultérieur Un ‌Apple TV‌ avec tvOS 15.2 ou ultérieur Un Mac avec macOS 12.1 ou ultérieur

Comment jouer de la musique avec Apple Music Voice

Pour écouter une chanson, un album ou un artiste, dites :

« Hey ‌Siri‌, joue Moonlight Drive par The Doors. » « Hey ‌Siri‌, joue les meilleures chansons d’Adele. » « Hey ‌Siri‌, joue le nouvel album de Lucy Dacus. »

Pour jouer des tubes de n’importe quelle décennie ou genre, dites :

« Hey ‌Siri‌, joue des chansons hip-hop des années 90. » « Hey ‌Siri‌, joue les meilleures chansons de l’année. » « Hey ‌Siri‌, joue de l’ambient des années 90. »

Vous pouvez également jouer l’ambiance selon votre humeur ou votre activité (« Hey ‌Siri‌, joue de la musique d’entraînement. ») et découvrir ce qui est joué (« Hey ‌Siri‌, qui chante cette chanson ? »). De plus, vous pouvez demander une radio en direct et à la demande et contrôler ce qui est diffusé (« Hé ‌Siri‌, saute cette chanson. »)



Apple a également ajouté des centaines de nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité à ‌Apple Music‌ qui ont été optimisées pour la voix. Les abonnés peuvent demander à ‌Siri‌ de « Jouer la liste de lecture du dîner », « Jouer quelque chose de relaxant » ou même « En jouer plus comme ça » pour une expérience musicale personnalisée.

Plus vous écoutez de musique, plus ‌Apple Music‌ apprend ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas. Et vous pouvez aider ‌Apple Music‌ à apprendre vos goûts musicaux en disant à ‌Siri‌ quand vous aimez ou n’aimez pas une chanson, ce qui revient à aimer ou ne pas aimer le contenu de l’application ‌Apple Music‌.

Dans l’ensemble, c’est une option décente pour quelqu’un qui utilisera ‌‌Siri‌‌ exclusivement sur quelque chose comme un ‌‌HomePod‌ ou ‌CarPlay‌‌ et veut économiser de l’argent, bien qu’il y ait beaucoup de fonctionnalités supplémentaires que vous obtenez avec les 5 $ supplémentaires pour les 9,99 $ complets par mois ‌‌Apple Music‌‌ planifier.