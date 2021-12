Apple Music vs YouTube Music : lequel vous convient le mieux ?

Hautement amélioré

S’il y avait un prix des plus améliorés pour les services de streaming musical, YouTube Music gagnerait. Le service s’est considérablement amélioré au fil des ans et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour suivre les concurrents. Ce n’est peut-être pas aussi attrayant que Spotify, mais c’est toujours un concurrent de premier plan à considérer.

10 $/mois. sur YouTube

Avantages

Niveau gratuit avec annonces disponibles Écoute hors ligne Stations de radio Compatible avec l’application Google Assistant Wear OS pour les utilisateurs de smartwatch

Les inconvénients

L’écran doit être allumé pour le niveau gratuit Pas de forfait voix (encore)

Apple Music porte la personnalisation et la curation personnalisée à un tout autre niveau. Les utilisateurs seront probablement surpris par la pertinence de leur algorithme. Ce service propose également de nombreux contenus originaux et des exclusivités qui justifient le prix. Cela dit, vous n’avez aucune option de niveau gratuit.

10 $/mois. chez Apple

Avantages

Écoute hors ligne Stations de radio Apple Music Voice Plan à venir Bibliothèque de plus de 90 millions de chansons Une expérience transparente pour les utilisateurs iOS

Les inconvénients

Aucun niveau gratuit disponible Aucune application Wear OS

Apple Music vs YouTube Music : bataille des services de streaming

Déterminer les meilleurs services de streaming musical pour vos besoins est une question de préférence personnelle. Il est loin le temps où votre plus grande préoccupation était de choisir votre iPod ou lecteur MP3 préféré et de transférer manuellement des chansons vers votre appareil sélectionné. De nos jours, il existe plusieurs services de streaming musical qui simplifient votre expérience d’écoute, notamment Apple Music et YouTube Music.

Étant donné que les prix des deux services sont assez similaires, d’autres facteurs détermineront votre décision. Plus important encore, êtes-vous fortement attaché à iOS ou Android ? Certaines personnes touchent aux deux, tandis que d’autres préfèrent rester fidèles à l’un ou à l’autre. Si vous êtes un fidèle d’iOS, vous vous tournerez probablement vers Apple Music. D’un autre côté, les fans purs et durs d’Android préféreront probablement YouTube Music. Ce dernier propose un niveau d’abonnement gratuit avec des publicités, ce qui n’est pas une offre que vous trouverez sur Apple Music.

Apple Music regorge de possibilités

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Commençons par les bases. Malheureusement, Apple Music n’offre aucune sorte de forfait gratuit avec des publicités, ce qui est décevant pour les utilisateurs qui ne sont pas prêts à s’engager dans un autre abonnement mensuel payant. Cela dit, vous pouvez opter pour un plan individuel, familial ou étudiant. Les avantages de chaque plan varient un peu, mais l’essentiel est là.

Les avantages supplémentaires associés à un plan familial peuvent justifier le prix plus élevé pour certains utilisateurs. Par exemple, il existe une bibliothèque musicale personnelle et des recommandations musicales personnalisées pour chaque membre de la famille. Un forfait familial Apple Music offre un accès illimité jusqu’à six utilisateurs. Vous pensez que les goûts musicaux différents peuvent être un problème, mais Apple fait du bon travail en personnalisant l’Apple Music de chaque membre de la famille.

Quel que soit l’abonnement que vous choisissez, vous aurez accès à d’innombrables stations de radio 24h/24 et 7j/7, à des vidéos musicales de haute qualité et à des listes de lecture personnalisées. Que vous écoutiez sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, Apple Music est facilement disponible et accessible.

Apple Music YouTube Music Prix 9,99 $ individuel, 14,99 $ famille 9,99 $ individuel, 14,99 $ famille Prix étudiant 4,99 $ 4,99 $ Niveau gratuit ❌ ✔️ (avec publicités) Podcasts ❌ ❌ Clips musicaux ✔️ ✔️ Écoute hors ligne ✔️ ✔️ Stations de radio ✔️ ✔️ Application Wear OS ❌ ✔️

Bien que l’utilisation d’un service de streaming musical puisse sembler assez simple, Apple Music propose des fonctionnalités que les utilisateurs peuvent même ne pas penser à utiliser. Par exemple, vous pouvez facilement acheter une chanson que vous venez d’entendre et d’apprécier. Si vous souhaitez interagir avec des amis, vous pouvez afficher et partager des listes de lecture. Vous pouvez également suivre des amis en utilisant Apple Music et voir ce qu’ils écoutent ces derniers temps. Il est également très simple d’ajouter des chansons d’Apple Music à votre bibliothèque musicale iCloud.

Une autre fonctionnalité populaire consiste à utiliser Siri pour contrôler votre expérience d’écoute. Apple a décidé de pousser cette expérience encore plus loin avec le nouveau forfait Apple Music Voice. Apple a récemment annoncé le nouveau niveau d’abonnement, spécialement conçu autour de la puissance de Siri.

Apple Music Voice Plan permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble du catalogue via Siri pour seulement 4,99 $ par mois.

Apple Music Voice Plan permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble du catalogue via Siri pour seulement 4,99 $ par mois. La société affirme qu’en utilisant uniquement votre voix, Apple Music sera accessible à encore plus de personnes dans le monde. Ce nouveau plan devait être lancé à l’automne de cette année, mais il est toujours répertorié comme « à venir » sur le site d’Apple.

L’inscription sera également plus facile que jamais. Les utilisateurs pourront s’abonner au forfait Apple Music Voice via Siri en disant : « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice ». Bien sûr, vous pouvez également vous inscrire via l’application Apple Music si vous préférez. Une fois que vous vous êtes abonné, vous pouvez demander que votre musique soit lue sur tous vos appareils compatibles Siri. Cela inclut HomePod mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple. Vous pouvez également utiliser le service lorsque vous utilisez CarPlay.

Comme vous l’avez peut-être deviné, le principal inconvénient d’Apple Music est qu’il n’y a pas de niveau musical gratuit ou financé par la publicité. Si vous êtes un passionné de musique, vous savez que la plupart des autres services proposent cette option. Apple propose le forfait étudiant à prix réduit, et le nouveau forfait Apple Music Voice est un pas dans la bonne direction, mais aucun de ceux-ci n’est gratuit.

YouTube Music est une expérience de streaming complète

Source : Andrew Martonik / Android Central

Êtes-vous un utilisateur fréquent de YouTube ? Vous êtes peut-être l’hôte d’une chaîne populaire ou vous êtes un fan qui regarde régulièrement des vidéos. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de YouTube déjà familiarisés avec l’interface et en profitant peuvent préférer YouTube Music à Apple Music. Après tout, s’il s’agit d’un service que vous utilisez déjà, pourquoi ne pas y ajouter YouTube Music ?

Prenons un moment pour nous souvenir de Google Play Musique. Il a bien fonctionné, mais il a finalement été remplacé par YouTube Music. Compte tenu de la popularité actuelle de YouTube, il est logique que Google veuille marquer sa nouvelle entreprise de streaming musical du même nom.

Si vous acceptez les publicités, vous pouvez accéder gratuitement à YouTube Music.

La bibliothèque se compose de millions de chansons, de vidéos musicales et de stations de radio. Si vous acceptez les publicités, vous pouvez accéder gratuitement à YouTube Music. Le principal inconvénient est que votre écran doit être allumé pour utiliser le niveau d’abonnement gratuit. Comme vous pouvez l’imaginer, cela est assez gênant et tuera votre batterie assez rapidement.

Si vous optez pour YouTube Music Premium, vous aurez la possibilité de télécharger des chansons, des albums et des listes de lecture directement sur votre téléphone. Cela permet une écoute hors ligne facile lorsque vous n’avez pas de connexion Internet active disponible. Vous pouvez écouter tous vos favoris sans utiliser de données ni vous connecter au Wi-Fi.

En plus du forfait individuel premium, YouTube Music est également disponible en forfait étudiant et en forfait famille. Comme vous l’avez peut-être remarqué, cela est identique aux offres d’Apple Music, à l’exception de l’option de niveau gratuit avec publicités. Les utilisateurs à petit budget ou ceux qui ne souhaitent pas encore s’engager dans un service particulier apprécieront l’option gratuite. Bien que YouTube Music n’offre actuellement pas de forfait comparable au forfait Apple Music Voice, il ne serait pas surprenant de voir quelque chose de similaire se déployer dans un proche avenir.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Si vous êtes un utilisateur de smartwatch Android, YouTube Music pourrait être encore plus attrayant pour vous. Il n’est pas rare que les montres intelligentes offrent des options de streaming et de stockage de musique, après tout. Par exemple, la Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic proposent toutes deux l’application YouTube Music.

Vous serez également ravi d’apprendre qu’il est disponible sur les nouveaux modèles Fossil Gen 6. Heureusement, il semble que Google reconnaisse que cela est important pour les utilisateurs de Wear OS. En fait, YouTube Music est désormais disponible sur davantage de montres Wear OS. Donc, s’il s’agit d’une fonctionnalité que vous souhaitez sur votre montre intelligente Android, YouTube Music pourrait être une excellente option pour vous.

Comme Apple Music, YouTube Music propose également une large gamme de chansons et d’albums officiels de la maison de disques de l’artiste, tout en proposant des clips musicaux officiels, des vidéos de concerts en direct, des reprises de fans, des remixes, etc. Compte tenu du réservoir de contenu géant, il n’est pas surprenant qu’il existe également des millions de chansons qui ne se trouvent pas dans la bibliothèque officielle de YouTube Music ou dans toute autre bibliothèque de service de streaming musical, d’ailleurs.

Apple Music vs YouTube Music : lequel vous convient le mieux ?

Bien que les utilisateurs d’Android n’aient pas à choisir YouTube Music et que les utilisateurs d’iOS n’aient pas à choisir Apple Music, cela peut être l’un des principaux facteurs qui vous aident à déterminer le service de streaming musical de votre choix. De nombreux utilisateurs recherchent l’expérience la plus fluide possible. Pour les utilisateurs d’iOS, Apple Music sera probablement le service préféré. Bien qu’il n’y ait pas de niveau gratuit disponible, le nouveau plan Apple Music Voice pourrait suffire à convaincre certains utilisateurs avec son prix inférieur.

Si vous êtes un utilisateur Android bien établi, il est tout à fait logique de choisir YouTube Music pour de nombreuses raisons. Alors que certains utilisateurs ont peut-être eu du mal à gérer le départ de Google Play Music, Youtube Music a fait un excellent travail en remplissant ces chaussures. Si vous êtes un passionné de wearables, vous serez heureux de savoir que l’application YouTube Music est également une option sur certaines montres Wear OS. Le niveau gratuit peut contenir des publicités, mais c’est mieux que pas de service de streaming musical du tout. YouTube Music est la voie à suivre pour les utilisateurs d’Android et ceux qui ne sont pas mariés à Apple.

