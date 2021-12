Apple n’a toujours pas résolu le problème Siri qui annulait les fonctions d’appel, de courrier électronique et de messagerie vocale utilisées par les utilisateurs malvoyants et aveugles

Avec le lancement d’iOS 15, Apple a modifié les fonctionnalités de Siri et supprimé des fonctionnalités sur lesquelles les utilisateurs d’iPhone aveugles et malvoyants comptaient beaucoup. Les commandes ‌Siri‌ qui fournissent des détails sur les appels téléphoniques, les messages vocaux et l’envoi d’e-mails ne fonctionnent plus et Apple n’a pas encore résolu le problème.



Nous avons d’abord partagé des détails sur ce problème en septembre, peu de temps après le lancement de ‌iOS 15‌. Avant le lancement de la mise à jour, les utilisateurs malvoyants pouvaient demander à ‌Siri‌ de lire les messages vocaux, de vérifier l’historique des appels, de vérifier les appels récents et plus encore, des commandes qui ne fonctionnent plus.

Nous avons reçu des plaintes en cours d’utilisateurs ‌‌iPhone‌‌ qui manquent cette fonctionnalité clé ‌‌Siri‌‌, ou de leurs proches qui tentent de les aider à naviguer dans les changements. Les suppressions de fonctionnalités ‌‌Siri‌‌ ont également été documentées sur les forums AppleVis pour les utilisateurs aveugles et malvoyants des produits Apple, et les plaintes ont continué de s’accumuler sur les communautés d’assistance Apple. Un utilisateur explique le problème :

Siri est « incapable » de lire les appels manqués ou d’appeler le dernier appel manqué tout d’un coup. j’utilise cette fonctionnalité tous les jours en raison d’une déficience visuelle et depuis ce matin, siri a répondu par « je ne peux pas aider avec ça » lorsqu’il demande des appels manqués, appelle le dernier appel manqué, etc. . s’il vous plaît quelqu’un peut-il aider. aucun paramètre n’a été modifié et d’autres iphones ont également le même problème.

Le fait de demander à ‌Siri‌ de fournir des détails sur les appels téléphoniques ou les messages vocaux récents donne désormais la réponse suivante : « Je ne peux pas vous aider, mais vous pouvez me demander d’ouvrir l’application Téléphone ». Des questions sur les e-mails entraînent une réponse similaire indiquant que ‌‌Siri‌‌ est incapable de vous aider.

Le lecteur de MacRumors, Joshua, nous a contactés et nous a expliqué que le changement rend l’iPhone‌ presque inutilisable pour sa mère, et il est frustré par le manque d’aide d’Apple.

Pour de nombreuses personnes totalement aveugles (comme ma mère aveugle), cela rend leur téléphone presque inutilisable, car elles ne peuvent pas demander à Siri qui a appelé, et elles ne peuvent pas demander à Siri s’ils ont une messagerie vocale. (Leur « solution de contournement » officielle pour la messagerie vocale, en fait, appelle le numéro de messagerie vocale de l’opérateur de la vieille école, pour vérifier votre messagerie vocale par téléphone.)

Joshua a contacté l’assistance à l’accessibilité et a reçu une non-réponse concernant l’appel à être ajouté au rapport technique officiel en tant qu' »utilisateur concerné » et à remplir l’assistant de commentaires, mais il a déclaré avoir précédemment soumis un radar et n’avoir obtenu aucune réponse. D’autres utilisateurs des communautés d’assistance Apple sont de plus en plus mécontents d’Apple. De l’utilisateur Maboc :

Ne pas comprendre comment Apple ne peut pas résoudre ce problème maintenant. La suppression d’une fonctionnalité critique pour les personnes handicapées, l’incapacité des malvoyants à vérifier les appels et les messages manqués via Siri et l’absence de réponse ou d’action ne parlent pas bien pour cette communauté de support ou Apple lui-même. Nous avons acheté un nouvel iPhone 13 pour ma mère vieillissante et malvoyante sur la recommandation de l’École des aveugles. Apple étant un leader dans le domaine des fonctionnalités d’accessibilité. Personne ne peut proposer un échéancier pour un correctif là-bas ? BONJOUR POMME???!!!???

Nous avons demandé à Apple quand un correctif pourrait arriver ou si la suppression de la fonctionnalité ‌Siri‌ était intentionnelle en septembre, mais nous n’avons jamais eu de réponse. Le manque d’efforts d’Apple pour résoudre ce problème pour les utilisateurs aveugles et malvoyants est décevant de la part d’une entreprise qui est généralement à la pointe de l’accessibilité.