Apple n’achètera pas Canoo, mais vous devriez toujours acheter des actions GOEV

Canou (NASDAQ :GOEV) le stock a pris feu, mais il y a plusieurs raisons derrière sa montée en flèche. Le plus intéressant étant une rumeur selon laquelle GOEV pourrait être acquis par Pomme (NASDAQ :AAPL) pour relancer les efforts d’Apple en matière de voitures.

Cela n’arrivera pas. Apple n’achètera pas Canoo.

Mais cela ne signifie pas que l’action GOEV n’est pas un achat. C’est plutôt un achat criard aux niveaux actuels, même sans intérêt pour l’acquisition d’Apple.

Plus tôt cette année, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Apple aurait eu des pourparlers d’acquisition potentiels avec Canoo en 2020, mais que de telles discussions avaient échoué. Maintenant, les gens spéculent que ces pourparlers sont de retour sur la table.

Ils ne le sont probablement pas.

Apple vient d’embaucher l’ancien PDG de Canoo, Ulrich Kranz, dans sa division Apple Car. Tony Aquila, alors président et maintenant PDG de Canoo, a évincé de force Ulrich, ainsi que ses co-fondateurs. Et nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais après avoir suivi cette situation de près, nous pensons que les relations entre Aquila et Kranz sont très tendues. Cela rend improbable une acquisition de Canoo par Apple, à moins qu’Apple ne le fasse dans l’intention de remplacer Aquila et sa nouvelle équipe de direction.

Nous pensons que c’est peu probable.

Le résultat sur le stock GOEV

Mais le stock de GOEV est excellent malgré tout.

Canoo a construit une plate-forme polyvalente (MPP) de classe mondiale et unique pour les véhicules qui, selon nous, représente l’une des plus grandes percées en matière de conception sur le marché automobile depuis des décennies. Le MPP bas et large permet de maximiser l’espace intérieur d’une voiture par pied carré de plate-forme de véhicule. Il transforme essentiellement les voitures en lofts sur roues.

Nous pensons que cette conception aura une valeur énorme sur les marchés de la livraison et du camionnage. Sur ces marchés, l’espace de stockage est une prime.

Il sera également privilégié par les grandes familles à la recherche d’une voiture pouvant accueillir tous les enfants, sacs à dos, ballons de football et collations.

Plus important encore, nous considérons le design comme la base des futures voitures autonomes. Parce qu’à l’avenir, les consommateurs n’auront plus à conduire. La conception héritée des voitures avec un siège conducteur deviendra obsolète. Et au lieu de cela, les voitures se transformeront en salons sur roues. Le MPP exclusif et breveté de Canoo est la meilleure plate-forme pour la construction de ces véhicules.

Pour faire court, Apple n’achètera pas Canoo, mais vous devriez le faire. L’action GOEV est un excellent jeu à long terme sur les marchés EV et AV.

C’est pourquoi l’action GOEV est l’une de mes actions de croissance préférées à acheter aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

