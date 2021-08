Apple n’aura pas à payer 309 millions de dollars après que le juge ait accusé le troll des brevets d’avoir abusé du système aux entreprises de technologie Fleece

in

Apple a remporté aujourd’hui une victoire dans un litige de brevet en cours avec Personalized Media Communications (PMC), le juge supervisant l’affaire rejetant le verdict de 308,5 millions de dollars que Personalized Media Communications a remporté en mars, rapporte Bloomberg.



Apple a été victime du plan de PMC visant à traire l’industrie technologique pour des redevances élevées sur de vieilles idées, a déclaré le juge de district américain Rodney Gilstrap lors du prononcé du verdict. Le juge a décidé que le brevet de PMC pour la gestion des droits numériques est inapplicable parce que la société a retardé sa demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques dans le but d’obtenir plus d’argent.

PMC a déposé des centaines de demandes de brevet dans les années 1980 et 1990, mais aucun brevet n’a été accordé jusqu’en 2010. La société a profité d’une échappatoire qui permettait un processus de demande indéfini, puis un brevet valable 17 ans. Cela a été résolu en 1995, mais ne s’appliquait pas aux brevets utilisés contre Apple car ils avaient été déposés plus tôt.

PMC a retardé la réception de ses brevets jusqu’à ce que la technologie du brevet ait déjà été adoptée, ce qui lui a permis de gagner plus d’argent auprès des entreprises technologiques.

La documentation interne de PMC a suggéré que la société avait pensé qu’Apple serait un “candidat naturel” à cibler avec des brevets retardés, avec Intel, IBM et Microsoft.

PMC a remporté un verdict de 308,5 millions de dollars contre Apple en mars après qu’un jury a déclaré qu’Apple avait enfreint les brevets DRM avec sa technologie FairPlay utilisée pour distribuer du contenu crypté via iTunes, l’App Store et Apple Music.