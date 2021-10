Apple ne fabriquera pas d’iPhone USB-C, alors un ingénieur en robotique a créé le leur [Video]

Les rumeurs sur un iPhone USB-C ne sont pas nouvelles. Depuis qu’Apple a commencé à basculer ses ports USB-A sur les Mac et les ports Lightning sur iPad vers USB-C, les gens ont commencé à penser que ce ne serait qu’une question de temps jusqu’à ce que l’entreprise suive le même chemin avec l’iPhone.

Jusqu’à présent, nous utilisons toujours des câbles Lightning sur les iPhones, mais un étudiant en génie robotique prétend avoir créé le premier iPhone USB-C au monde.

Ken Pillonel, un étudiant en ingénierie a posté une courte vidéo sur YouTube intitulée « Le premier iPhone USB-C au monde ». Là, il montre non seulement un iPhone X avec un port USB-C en charge, comme le transfert de données, et, enfin, comment il a réussi à changer les ports.

Ça y est. J’ai enfin construit le premier iPhone au monde avec un port USB Type-C. Il prend en charge la charge et les transferts de données. La première partie consistait à faire fonctionner l’électronique. Ensuite, l’étape suivante consistait à rétro-concevoir le connecteur Apple C94 et à créer mon propre PCB avec un port USB C femelle. Ensuite, les schémas du projet ont été définis et testés et le final consistait à le faire tenir à l’intérieur de l’iPhone !

Pillonel dit qu’il publiera bientôt la vidéo complète expliquant comment créer ce mod. Même si, c’est agréable de voir quelqu’un qui a pu changer le port Lightning pour USB-C, ce qui, à présent, serait beaucoup plus simple pour les utilisateurs qui veulent de plus en plus un seul câble pour tous les appareils.

Quelle est la probabilité qu’Apple lance un iPhone USB-C ?

Récemment, la Commission européenne a révélé ses plans pour essayer de pousser Apple à basculer son port Lightning sur USB-C. Ce qui est plus probable, cependant, c’est qu’Apple crée un iPhone sans port plutôt que de passer à l’USB-C.

Il y a près de dix ans, Apple a créé le seul port de commutation sur l’iPhone, abandonnant le connecteur à 30 broches pour le port Lightning avec l’iPhone 5. Après cela, il semble peu probable que la société fasse un autre changement.

Comme je l’ai écrit avant la sortie de l’iPhone 13, Apple n’introduirait pas d’iPhone sans port cette année, mais la société pourrait préparer un iPhone sans port grâce aux accessoires MagSafe. Avec un chargeur MagSafe, vous pouvez charger en toute sécurité votre iPhone, vos AirPod et même votre Apple Watch. Ce n’est peut-être pas l’AirPower dont les gens rêvaient, mais c’est toujours un accessoire solide, comme l’a souligné . Chance Miller ici dans son article sur le MagSafe Duo.

Dans notre guide iPhone 14, il n’y a pour l’instant aucune rumeur suggérant qu’Apple passera à l’USB-C. D’un autre côté, un iPhone sans port y ressemble davantage. Comme nous le notons :

Depuis plusieurs années, des rapports suggèrent qu’Apple pourrait introduire un iPhone sans port. Cet iPhone ne serait pas doté d’un port Lightning et serait plutôt entièrement sans fil. La rumeur disait que cela arriverait en 2021, mais cela ne semble pas se produire. Par conséquent, il est possible que l’iPhone 14 soit le premier iPhone disponible sans port Lightning. Au lieu de Lightning, l’iPhone 14 prendrait en charge le chargement sans fil ainsi que la toute dernière technologie MagSafe d’Apple. Apple est susceptible d’effectuer ce changement dans le haut de gamme en premier avec le 14 Pro. Les modèles bas de gamme suivront au cours des prochaines années

Qu’est-ce que tu penses? Préférez-vous acheter un iPhone USB-C ou un iPhone sans port ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

