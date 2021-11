Apple ne fermera pas l’App Store aux développeurs pendant les vacances

Pendant des années, Apple a fermé l’App Store aux soumissions des développeurs pendant les vacances. Dans les jours entourant Thanksgiving et Noël, Apple a complètement fermé son service App Store Connect. Les développeurs d’applications qui voulaient soumettre de nouvelles applications ou des mises à jour pour les applications publiées n’avaient tout simplement pas de chance. Enfin, l’entreprise change cette politique. Apple a annoncé lundi qu’il accepterait désormais les soumissions via le service App Store Connect pendant les vacances.

Voici la déclaration qu’Apple a partagée sur son site portail pour développeurs concernant la nouvelle politique :

Cette année, nous sommes ravis de continuer à accepter des soumissions dans App Store Connect tout au long des prochaines vacances. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour la saison la plus chargée sur l’App Store. En raison du volume élevé prévu, prévoyez d’envoyer les soumissions urgentes plus tôt. Veuillez noter que les examens peuvent prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre.

Apple ne fermera pas l’App Store pendant les vacances

Comme le note Apple, c’est la période la plus chargée de l’année pour l’App Store. Partout dans le monde, les gens déballeront de nouveaux iPhones, iPads et ordinateurs Mac. Ces clients procéderont ensuite au téléchargement d’applications et de jeux pour leurs nouveaux appareils. Auparavant, il n’était pas possible de sortir une nouvelle application pendant cette période morte sur l’App Store. Apple permet désormais aux développeurs de soumettre des applications pendant les vacances.

Tout aussi important, les développeurs d’applications qui tentent de diffuser des mises à jour pourront désormais le faire. La dernière chose qu’un développeur souhaite est de découvrir un problème avec son application alors qu’il ne peut rien y faire. Les développeurs pourront désormais résoudre ces problèmes rapidement.

Il convient également de noter que même si les soumissions seront ouvertes, Apple prévient que les examens prendront plus de temps. Les développeurs qui prévoient de publier de nouvelles applications pendant la période des fêtes doivent toujours donner la priorité au lancement avant le 24 novembre ou le 23 décembre. Il ne semble pas que le service App Store Connect fonctionnera à pleine capacité.