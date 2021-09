Apple ne laissera pas Fortnite revenir à iOS de sitôt – voici pourquoi

in

Crédit photo : Erik Mclean

Apple a refusé la demande d’Epic Games de rétablir sa licence de développeur iOS.

Cela signifie que Fortnite ne reviendra pas sur iOS dans un avenir prévisible. Apple dit qu’il ne rétablira pas la licence de développeur d’Epic tant que toutes les options légales ne seront pas épuisées. Fortnite pourrait être absent de l’App Store pendant plusieurs années à venir.

“À la lumière de ces déclarations et d’autres depuis la décision du tribunal, associées à la conduite trompeuse d’Epic dans le passé, Apple a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le programme de développement d’Epic pour le moment”, lit-on dans la lettre de l’avocat d’Apple, Mark A. Perry. “En outre, Apple n’examinera aucune autre demande de réintégration jusqu’à ce que le jugement du tribunal de district devienne définitif et sans appel.”

Epic a remporté une victoire judiciaire contre Apple le 10 septembre, obligeant Apple à ouvrir des options de paiement dans le jeu pour tous les développeurs. L’injonction a permis à Epic d’éviter de payer la « taxe Apple » de 30 % sur toutes les transactions dans l’application pour Fortnite – ce qui rapporte des milliards.

Maintenant, dans une lettre adressée au conseiller juridique d’Epic, les avocats d’Apple affirment que la société refuse de rétablir le compte d’Epic jusqu’à ce que les tribunaux rendent un verdict final sans appel. Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a déclaré que le processus d’appel pour l’affaire pourrait durer jusqu’à cinq ans.

“Apple a menti”, dit Sweeney dans ses tweets. “Apple a passé un an à dire au monde, au tribunal et à la presse qu’ils accueilleraient le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde.” Epic a accepté, et maintenant Apple a renoncé à un autre abus de son pouvoir de monopole sur un milliard d’utilisateurs.

La décision du 10 septembre de la juge Yvonne Gonzalez Rogers a conclu qu’Apple n’avait pas enfreint la loi antitrust en excluant Epic Games et Fortnite de l’App Store. La décision a accordé aux développeurs tiers la possibilité de communiquer sur les méthodes de paiement alternatives en dehors de l’App Store.

Epic Games a été contraint de payer 6 millions de dollars à Apple comme ordonné par le tribunal. Une partie de ce paiement correspond aux revenus de Fortnite que l’entreprise a gagnés lorsqu’elle a activé son propre mode de paiement intégré à l’application. L’activation des paiements in-app qui contournaient ceux d’Apple est ce qui a déclenché le procès en premier lieu.