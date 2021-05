Apple ne peut pas (encore) annoncer la meilleure fonctionnalité de l’iPad Pro

L’achat d’un nouvel iPad m’amène toujours à la même question gigantesque: que dois-je en faire? Ma vie professionnelle peut tenir sur un MacBook Air et ma vie personnelle sur un iPhone. Si l’iPad Pro ne peut pas remplacer complètement au moins un de ceux-ci pour moi, alors où se situe-t-il exactement?

Je ne plaisantais pas quand j’ai dit que ma seule raison d’acheter l’iPad Pro 12,9 pouces (2021) était d’évaluer le mini-écran LED, le Center Stage et l’état d’iPadOS au cours de l’année prochaine. Le type d’écran et la caméra selfie ultra large ne peuvent pas supprimer les contraintes de l’iPadOS que le Mac n’a pas, mais il y a quelques choses à propos de cet iPad Pro qui me donnent confiance en son utilité.

Puce M1

Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti contraint par les performances d’un iPad. Pourtant, il est clair de savoir que les iPad Pro 2021 ont la même puce M1 que le MacBook Air que j’utilise depuis six mois. Vous savez simplement qu’une différence de processeur spécifique n’est pas la raison pour laquelle l’iPad ne peut pas effectuer plusieurs tâches comme le Mac.

5G

Je suis sûr qu’un jour, les MacBook sans cellulaire seront aussi ridicules que les iPhones sans LTE ou 5G. Les Mac portables sont destinés à être utilisés en déplacement, et je ne peux pas commencer à deviner pourquoi les MacBook 5G ne sont même pas rumeurs pour la prochaine révision ou deux. D’un autre côté, les iPad ont toujours eu une option cellulaire – de la 3G au LTE en passant par la 5G. Garder votre iPad connecté au réseau change la façon dont vous pouvez l’utiliser. Votre travail reste à jour au café, au parc et entre la maison. Les plans de données illimités modernes ont également limité la quantité de hotspotting que vous pouvez faire avant d’atteindre un plafond.

Crayon Apple

La saisie tactile est quelque chose d’autre qu’Apple continue de garder à l’écart du Mac. Pendant ce temps, sur l’iPad, il existe un accessoire tout-en-un appelé Magic Keyboard qui comprend un trackpad et un support réglable. Il y a aussi si peu de différence entre un iPad 12,9 pouces et un MacBook 13,3 pouces que la taille de l’écran n’est plus une distinction. Et bien que je préfère la saisie au trackpad et au clavier pour le travail à la saisie tactile, j’apprécie également beaucoup l’entrée Apple Pencil pour une manière plus analogique de capturer des idées dans Notes. Et cela m’amène à la meilleure fonctionnalité de l’iPad que Apple ne peut pas encore annoncer.

Polyvalence

Le Mac peut encore être un camion dans un monde d’iPad… euh, de voitures. Mais tous les Mac ne doivent pas nécessairement être des camions. Les MacBook Pro, iMac, Mac mini et Mac Pro haut de gamme peuvent être des camions. Pendant ce temps, le matériel iPad Pro a rattrapé les MacBook Air et les iMac grand public et les minis Mac. Les camions sont-ils devenus des voitures ou les voitures sont-elles devenues des camions? Il y a toujours une distinction claire entre les camions et les voitures dans cette analogie classique de Steve Jobs, donc je pense que les voitures sont devenues plus capables et que la barre a été élevée pour ce qu’un camion peut faire.

Cela suffit pour le moment. Ce que je veux dire, c’est que nous nous attendons à ce que les véhicules en forme de voiture fassent des choses semblables à celles des voitures. (Et cela suffit aussi pour parler de voiture.) Si un iPad a la même puce qu’un Mac, les deux devraient être capables du même niveau de multitâche, même si le paradigme de son fonctionnement est différent. L’entrée tactile et la connexion cellulaire sont des différences compréhensibles en raison des différences de facteur de forme et de matériel, mais la puissance du processeur n’en fait pas partie.

Et le facteur de forme est ce qui rend l’iPad si attrayant. Un iMac peut faire des choses sur l’iMac, comme associer un ordinateur de bureau à un grand écran, mais il n’est pas portable comme un MacBook. Et un MacBook vous permet de retirer macOS du bureau, mais il ne peut pas être tenu comme un livre ou un bloc-notes.

Un iPad Pro place un ordinateur complet dans un écran portable qui peut être connecté à un écran plus grand et à une souris et un clavier externes à utiliser sur un bureau. L’accessoire Magic Keyboard transforme la tablette en un ordinateur portable à clapet tactile avec une connexion cellulaire et des caméras de calibre iPhone. Débranchez l’écran externe et retirez l’iPad Pro du Magic Keyboard pour l’utiliser en mode tablette pour tenir le Web dans votre main pendant que vous surfez, ou voir vos amis et votre famille avec la meilleure expérience FaceTime offerte par Apple.

Apple est à l’aise de faire la publicité de l’iPad Pro seul et avec l’étui Magic Keyboard, mais vous ne trouverez pas d’images de l’iPad Pro connecté à un écran externe pour autre chose que les fonctionnalités de sortie vidéo de base introduites il y a longtemps. Il est très pratique d’utiliser un iPad Pro comme ordinateur de bureau qui peut déjà se transformer en ordinateur portable et en tablette, mais iPadOS ne rend pas cette fonctionnalité commercialisable aujourd’hui.

Imaginez qu’Apple introduise un support d’affichage externe approprié qui adapte la mise en page aux moniteurs 16: 9 sans piliers. Il pourrait même étendre la prise en charge du moniteur pour qu’il fonctionne comme deuxième écran lorsqu’il est associé à un clavier et une souris ou un trackpad. Cela permettrait soudainement de faire de la publicité pour l’iPad Pro comme un ordinateur unique pouvant s’adapter d’une tablette à un ordinateur portable en passant par un ordinateur de bureau.

L’iPad Pro en tant que bureau / ordinateur portable présente également de nombreux avantages. Prise en charge de Face ID (aucun Mac n’a avancé au-delà de Touch ID à ce jour), prise en charge de Center Stage, taux de rafraîchissement de 120 Hz avec écran ProMotion et d’innombrables autres fonctionnalités qui rendent l’iPad Pro compétitif par rapport au MacBook Air, au MacBook Pro 13 pouces, au Mac mini, et iMac 24 pouces.

Comme nous le savons tous, le besoin d’une mise à jour logicielle de l’iPad n’a jamais été aussi élevé pour comprendre le matériel de l’iPad Pro. Heureusement, la WWDC 2021 est dans un peu plus d’une semaine lorsque nous saurons si nous pouvons nous attendre à ce que le public ait accès à ces nouvelles fonctionnalités cet automne ou dans un avenir lointain.

