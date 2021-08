Apple ne rendra pas obligatoire la vaccination contre le COVID-19

in

Apple fait de son mieux pour faire vacciner tous ses employés contre le coronavirus, mais ne rendra pas obligatoire la vaccination contre le COVID-19. Dans une récente note de service, Cupertino demande à tous ceux qui peuvent se faire vacciner de le faire dès que possible. Le fabricant d’iPhone met tout en œuvre avant d’imposer des vaccinations pour aider à freiner la propagation du coronavirus.

Une page Web interne, un mémo et des discussions internes

La note a été envoyée au personnel le 26 août, demandant à tous ses employés internes qui ont « accès au vaccin et [are] capable de se faire vacciner à faire dès que vous le pouvez ». Sumbul Desai, vice-président des efforts de santé d’Apple, et Kristina Raspe, vice-présidente en charge de l’immobilier, organisent également des discussions encourageant les employés à se faire vacciner.

Le site Web interne traite de la variante delta du COVID-19 et explique comment le vaccin pourrait aider à l’empêcher de se propager davantage. Apple souligne également que la FDA a officiellement approuvé le vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech. Pourtant, Cupertino s’engage à ne pas imposer la vaccination COVID-19.

Pourquoi Apple ne rendra pas obligatoire les vaccins COVID-19 et ce que la société fait à la place

Bloomberg souligne qu’Apple propose également des bons de vaccination aux employés et à leurs personnes à charge. Ces bons font partie d’un partenariat avec la chaîne de pharmacies Walgreens aux États-Unis. En plus de cela, les bureaux Apple de la Silicon Valley et d’Austin, au Texas, proposent des vaccinations sur place.

Les entreprises technologiques, dont Google et Facebook, exigent que leurs employés se fassent vacciner. Jusqu’à présent, Apple ne saute pas dans ce train en marche. En interne, Cupertino a cité la confidentialité des employés comme raison pour ne pas imposer le vaccin. La présence de sièges sociaux d’Apple à travers les États-Unis, y compris les États qui interdisent de tels mandats, pourrait également rendre politiquement difficile une politique de vaccination obligatoire pour l’entreprise.

Cupertino a également étendu son programme de test COVID-19 facultatif. Apple demande à ses employés de passer un test COVID-19 jusqu’à trois fois par semaine. Finalement, Apple exigera que son personnel d’entreprise retourne au bureau, mais a déjà retardé ce plan à plusieurs reprises. À l’heure actuelle, la politique de retour au bureau est suspendue jusqu’en janvier 2022 au moins.