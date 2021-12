Apple ne signe plus iOS 15.1, rétrogradation bloquée

Apple a cessé mardi de signer iOS 15.1, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 15.1.1 ou iOS 15.2 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 15.1. Cela survient un mois après que la société a cessé de signer le firmware iOS 15.0.2.

iOS 15.1 a été mis à la disposition de tous les utilisateurs fin octobre avec de nouvelles fonctionnalités, notamment le certificat de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet, SharePlay sur FaceTime, ProRes pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro, et plus encore. La mise à jour a également apporté une option pour désactiver manuellement le mode Macro sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Quelques semaines plus tard, Apple a publié iOS 15.1.1 pour corriger certains bugs qui affectaient les utilisateurs d’iPhone 13. Selon la société, les versions précédentes d’iOS 15 ont un bogue qui provoque une interruption inattendue des appels téléphoniques.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreakent leurs iPhones. La restauration d’un iPhone ou d’un iPad vers une version précédente d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Si vous avez rencontré des problèmes sérieux avec iOS 15.1.1, vous devrez malheureusement maintenant attendre une future mise à jour plutôt que de passer à iOS 15.1. Les utilisateurs exécutant iOS 15.2 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 15.1 non plus.

