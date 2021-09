Apple n’est pas obligé de laisser Fortnite revenir sur l’App Store

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a finalement émis une injonction permanente concernant l’affaire Apple vs Epic Games, qui a débuté en août 2020 après le retrait de Fortnite de l’App Store. Cependant, bien qu’Apple ait été obligé d’autoriser des méthodes de paiement alternatives dans l’App Store, la société ne sera pas obligée de laisser Epic Games ramener Fortnite ou d’autres applications sur ses plateformes.

Selon le juge Rogers, la résiliation du compte App Store d’Epic est considérée comme valide, car la société de jeux aurait en fait violé les conditions et politiques d’Apple. Pour cette raison, le juge n’obligera pas Apple à laisser les jeux d’Epic revenir dans l’App Store. Epic Games devra également payer des dommages et intérêts à Apple pour le temps qu’il a vendu des achats intégrés sur la version iOS de Fortnite sans payer la commission de 30% de l’App Store.

(1) des dommages-intérêts d’un montant égal à (i) 30 % des 12 167 719 $ de revenus Epic Games collectés auprès des utilisateurs de l’application Fortnite sur iOS via le paiement direct Epic entre août et octobre 2020, plus (ii) 30 % de ces revenus Epic Games collectés du 1er novembre 2020 jusqu’à la date du jugement ; et

(2) une déclaration selon laquelle (i) la résiliation par Apple de la DPLA et des accords connexes entre Epic Games et Apple était valide, légale et exécutoire, et (ii) Apple a le droit contractuel de résilier sa DPLA avec tout ou partie d’Epic Les filiales en propriété exclusive de Games, les sociétés affiliées et/ou d’autres entités sous le contrôle d’Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d’Apple.