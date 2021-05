Apple n’est plus la marque qui fabrique les mobiles les plus satisfaisants pour les consommateurs | La technologie

Apple tombe de la première place et n’est plus la marque de téléphonie mobile la plus satisfaite des clients en Amérique.

Lors de l’achat d’un téléphone mobile, un investissement souvent coûteux, nous ne sommes pas seulement guidés par la marque, mais aussi par l’avis des clients, c’est-à-dire le niveau de satisfaction qui existe dans une marque et un modèle particuliers pour savoir si cela vaut la peine d’acheter ledit téléphone.

Parfois, il n’est pas facile de trouver de grandes études pouvant prendre en compte des milliers de personnes, mais heureusement la récente qui vient de l’Université du Michigan, nous offre quelques données tirées duindice de satisfaction des consommateurs«Aux États-Unis, où il nous montre quelles marques et quels téléphones mobiles en particulier ont bénéficié d’une plus grande satisfaction des consommateurs.

En ce qui concerne les grandes marques de téléphones, Samsung est à la première place avec un taux de satisfaction de 81%, suivi par Apple avec 80%, Google avec 80% et Motorola également avec 80%. Les temps forts de cette année, est qu’Apple a perdu deux points par rapport à l’année dernière.

En ce qui concerne les téléphones mobiles spécifiques, Samsung domine à volonté. En fait, des appareils comme le Galaxy Note 10 plus, les Galaxy S10 plus et le Galaxy S20 plus affichent un score de satisfaction client de 85%, tandis que le Galaxy S20 et le Galaxy A20 ils ont atteint respectivement 84% et 83% de satisfaction.

Il faut descendre à la sixième place pour trouver le premier iPhone, le iPhone 11 Pro, qui à côté de iPhone 11 Pro Max, iPhone X Oui iPhone XS Max atteint 82% de satisfaction client.

Si vous vous demandez où sont les nouvelles versions comme l’iPhone 12, la série Galaxy S21 ou même le Galaxy Note 20, n’ont pas participé à cette étude, car pour pouvoir offrir les données les plus sensibles possibles, il est nécessaire que l’appareil prenne un temps considérable pour être vendu.

L’étude 2022 de «l’indice de satisfaction des consommateurs» aux États-Unis inclut probablement déjà les modèles manquants, et nous verrons si Apple retrouve la première place qu’il avait l’année dernière.