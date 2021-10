Apple News étend la couverture de l’actualité locale à trois nouvelles villes américaines

Apple a annoncé aujourd’hui une nouvelle extension d’Apple News, une application qui propose des articles de plusieurs sites Web, journaux et magazines en un seul endroit. Désormais, l’expérience des nouvelles locales sera disponible dans plus de villes.

L’offre d’informations locales dans l’application Apple News a été annoncée pour la première fois en 2020 pour la région de la baie, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco. Plus tôt cette année, Apple a étendu l’expérience locale à Sacramento, San Antonio et San Diego. La société étend maintenant la couverture des actualités locales à Charlotte, Miami et Washington DC

Apple a déclaré que les éditeurs d’Apple News mettront en évidence « la couverture de sujets importants pour les communautés locales, des ouvertures de restaurants et des tendances immobilières aux grandes décisions politiques ».

Chez Apple News, nous savons que l’accès à des informations locales fiables est essentiel pour les communautés et constitue également une ressource importante pour un public national », a déclaré Lauren Kern, rédactrice en chef d’Apple News. « Nous nous engageons à travailler avec des éditeurs locaux à travers le pays pour soutenir leur journalisme et offrir à nos utilisateurs une couverture locale dans les villes et les régions qui les intéressent. »

Selon Apple, la fonctionnalité d’actualités locales sera étendue à encore plus de villes et de régions à l’avenir, car la société fait affaire avec des éditeurs locaux. Les utilisateurs peuvent trouver une section « Lire en local » dans l’application Apple News, qui présente une collection des meilleures histoires de la semaine tous les jeudis pour chaque région spécifique.

Il convient de noter qu’Apple News n’est disponible que dans quelques pays. Vous pouvez vérifier la disponibilité des services d’Apple sur le site Web de l’entreprise.

