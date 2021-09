Apple News Plus : le guide ultime

Le service d’abonnement basé sur les actualités d’Apple, surnommé à juste titre Apple News+, comprend du contenu de presse premium ainsi qu’un accès à des centaines de magazines. Si vous êtes un accro aux nouvelles, alors Apple News+ est sur le point de devenir l’une des meilleures applications iPhone auxquelles vous avez accès, et nous sommes là pour vous aider avec tous les tenants et aboutissants !

Veuillez noter que News+ est un service d’abonnement payant intégré à l’application Apple News. Vous pouvez continuer à utiliser gratuitement l’application News pour le Top News et votre flux personnalisé sans avoir à vous abonner à News+. Si vous choisissez de vous abonner à News+, cela coûte 10 $ par mois et cela fonctionne avec le partage familial et le forfait Apple One.

Comment s’abonner à des magazines

L’un des avantages d’avoir un abonnement Apple News+ est qu’il vous donne accès à des centaines de magazines. Vous pouvez facilement vous abonner (ou suivre, dans le jargon d’Apple) pour recevoir automatiquement les nouveaux numéros de ceux-ci dans l’application.

Lancer le Actualités Apple application. Appuyez sur le Nouvelles+ languette. Parcourez le les magazines avec les catégories en haut. Appuyez sur un magazine vous aimez. Vous obtiendrez soit une table des matières formatée, soit un PDF. Appuyez sur le nom du magazine en haut de l’écran pour accéder à leur page de profil complète dans Actualités.

Appuyez sur le + pour les ajouter à vos favoris.

Une autre façon d’ajouter des favoris est de les rechercher.

Lancer le Actualités Apple application. Appuyez sur le Suivant languette. Tapez le magazine que vous recherchez dans le Barre de recherche.

Appuyez sur le + à côté de leur annonce.

En option, vous pouvez appuyer sur le nom du magazine pour accéder à sa page de profil complète, puis appuyez sur le + à ajouter aux favoris.

Comment accéder à vos magazines

Une fois que vous aurez mis en favoris les magazines que vous aimez, vous devrez pouvoir y accéder rapidement quand vous le souhaitez. Voici comment procéder.

Lancer Actualités Apple. Aller à Nouvelles+.

S’il n’est pas déjà sélectionné, appuyez surMes revues.

Ici, vous pouvez voir ce que vous lisez actuellement et les magazines récents dans une liste déroulante.

Comment lire un article

Il existe plusieurs façons pour les magazines de se présenter dans Apple News+, donc la façon dont vous lisez un article peut différer selon la publication à partir de laquelle vous lisez.

Lancer le Actualités Apple application. Allez dans le Nouvelles+ languette. Trouvez un magazine qui vous intéresse, soit en parcourant le catalogue, soit en consultant Mes revues.

Sur les magazines avec une vue de table des matières, faites simplement défiler vers le bas et appuyez sur le gros titre que vous voulez lire.

Source : iMore Avec les magazines qui n’ont que la vue PDF standard, appuyez sur le la vignette de la couverture du magazine dans le coin inférieur gauche, où il est écrit Ouvrir.

Faites défiler les pages, puis appuyez sur le page vous voulez sauter. Puisqu’il s’agit d’un PDF, vous pouvez utiliser des gestes multitouches pour effectuer un zoom avant ou arrière, faire défiler les pages et passer à la page suivante ou précédente.

Source : iMore dans le Aujourd’hui onglet, vous pouvez également parcourir les articles en vedette organisés par Apple, qui comprendront un mélange d’articles gratuits et News+ de divers éditeurs. Appuyez sur n’importe quel article vous voulez lire pour le voir.

Comment partager un article

Lorsque vous trouvez quelque chose à lire en suivant les étapes ci-dessus, mais que vous le trouvez suffisamment intéressant pour vouloir le partager avec quelqu’un d’autre, voici ce que vous devez faire.

Lancer le Actualités Apple application. Allez dans le Nouvelles+ section. Trouver votre magazine avec un article intéressant en suivant les étapes ci-dessus, ou parcourez les articles vedettes d’Apple. Appuyez sur le article vous voulez lire. Appuyez sur le Partager en haut à droite pour afficher la feuille de partage iOS native.

Sélectionnez comment vous voulez partager l’article.

Comment parcourir les magazines par catégorie

Lancer le Actualités Apple application. Naviguez vers le Nouvelles+ section. Balayez la rangée de boutons de catégorie en haut pour afficher Catalogue. Appuyez dessus. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une catégorie. Faites défiler le Couvertures de magazines pour trouver ce que vous voulez.

Appuyez sur un magazine pour parcourir le contenu et lire des articles.

En option, vous pouvez parcourir tout le catalogue de plus de 300 magazines en sélectionnant Tous les titres dans le menu déroulant et en les parcourant par ordre alphabétique.

Comment enregistrer un article

Lorsque vous lisez un article correctement formaté spécifiquement pour Apple News (cela ne fonctionne pas pour les magazines PDF), vous pouvez facilement enregistrer l’article pour le lire plus tard dans Apple News.

Suivez les étapes pour lire un article dessus. Appuyez sur le Partager bouton dans le coin supérieur droit. Faites défiler le bas de la feuille de partage (actions) et trouvez le Enregistrer l’histoire action (icône de signet).

Appuyez sur Enregistrer l’histoire pour enregistrer l’article dans vos histoires enregistrées.

Comment trouver des articles enregistrés

Une fois que vous avez enregistré certains articles, vous devez savoir comment les retrouver pour les lire plus tard.

Lancer le Actualités Apple application. Allez dans le Suivant languette. Faites défiler jusqu’en bas et trouvez Histoires enregistrées.

Cliquer sur Histoires enregistrées pour afficher et lire les articles que vous avez enregistrés.

Comment afficher votre historique

Apple News conserve une trace des histoires que vous avez consultées, donc si vous vous souvenez d’avoir lu quelque chose et que vous souhaitez y revenir pour le partager avec d’autres plus tard, vous pouvez le faire en vérifiant votre historique.

Lancer le Actualités Apple application. Allez au Suivant section.

Appuyez sur Histoire et vous obtiendrez un enregistrement complet de ce que vous avez lu dans l’application Apple News, y compris News+.

Comment effacer votre historique

Si vous pensez que vous n’avez pas besoin d’un enregistrement complet de votre historique de lecture dans Apple News, continuez et effacez-le. C’est comme effacer l’historique ou le cache de votre navigateur.

Lancer Actualités Apple. Allez au Suivant filtrer. Faites défiler vers le bas et localisez Histoire. Appuyez sur Histoire pour voir votre historique. Clique le Dégager bouton dans le coin supérieur droit.

Une invite apparaît avec les options suivantes : Histoire claire, Des recommandations claires, et Tout effacer. Sélectionnez celui que vous voulez faire.

Veuillez noter qu’Apple News vous recommande des histoires en fonction de vos habitudes de lecture. Votre choix dans ce menu affectera Apple News sur tous vos appareils connectés à cet identifiant Apple.

Comment changer la taille de la police dans un article

Si vous avez du mal à lire des polices minuscules sur votre iPhone ou iPad, alors vous devriez l’augmenter ! Cela ne fonctionne que sur les articles spécialement formatés pour Apple News et ne fonctionnera pas sur les magazines PDF (vous pouvez cependant utiliser des gestes multitouch pour zoomer et dézoomer).

Lancer Actualités Apple. Aller à Nouvelles+ dans l’application. Parcourez un magazine et trouvez un article que vous voulez lire. Appuyez sur le AA en haut, à côté du nom du magazine. Sélectionnez le plus petit A pour réduire la taille de la police, et le plus grand A pour augmenter la taille de la police.

Continuez à appuyer jusqu’à ce que vous trouviez la taille de police qui vous convient le mieux.

Comment lire les nouvelles du Wall Street Journal

Avec News+, Apple a inclus un accès premium aux journaux avec votre abonnement. Cela signifie que vous pouvez accéder à des informations provenant de sources telles que le Wall Street Journal, le Los Angeles Times, The Star (journal canadien payant) et plus encore. Les histoires de ces flux apparaîtront dans votre onglet News standard, et il y a actuellement une section vedette pour le Wall Street Journal dans l’onglet News+. Mais si vous souhaitez afficher leurs pages directement, voici comment procéder :

Lancer Actualités Apple. Appuyez sur le Chercher languette. Tapez le Wall Street Journal (ou un autre journal payant) dans le champ Barre de recherche. Les résultats apparaissent en temps réel, alors appuyez sur le page pour le journal que vous voulez lorsqu’il apparaît.

Vous pouvez appuyer sur le + pour l’ajouter également à vos favoris, afin que plus d’histoires apparaissent dans votre flux personnalisé.

Des questions?

News+ dans Apple News est assez simple, mais certaines parties de la conception sont un peu peu intuitives. Il est également dommage que de nombreux magazines ne soient que de simples fichiers PDF et ne soient pas spécialement formatés pour Apple News.

Besoin d’aide avec Apple News+ que nous n’avons pas abordé dans ce guide ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et nous ferons de notre mieux pour vous aider !