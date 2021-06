Apple nous demande de penser aux enfants en matière de chargement latéral

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Apple a mis en ligne un guide mettant en garde les utilisateurs contre le danger de chargement latéral d’applications sur iOS. Il prétend que le chargement latéral entraînerait davantage de logiciels malveillants sur la plate-forme. Il indique que des fonctionnalités telles que les options de contrôle parental seraient affectées par la pratique.

Apple a été sur le sentier de la guerre ces derniers temps alors que la société est soumise à un examen minutieux pour ses pratiques liées à l’App Store et à d’autres entreprises. La question du chargement latéral des applications sur l’iPhone est la dernière préoccupation de l’entreprise, le PDG Tim Cook s’étant prononcé contre cette pratique dans une interview la semaine dernière.

Maintenant, Apple a publié un guide sur son site Web (h/t : .), intitulé « Construire un écosystème de confiance pour des millions d’applications ». Dans ce document, la société de Cupertino décrit toutes les raisons pour lesquelles les consommateurs ne sont pas autorisés à avoir des magasins d’applications alternatifs ou la possibilité de charger des applications sur le côté.

Pour commencer, le fabricant d’iPhone cite un rapport Nokia de 2020 qui a révélé que les appareils Android sont beaucoup plus susceptibles d’être infectés par des logiciels malveillants que les iPhones.

« Une étude a révélé que les appareils fonctionnant sous Android étaient 15 fois plus infectés par des logiciels malveillants que l’iPhone, l’une des principales raisons étant que les applications Android « peuvent être téléchargées à partir de n’importe où », tandis que les utilisateurs quotidiens d’iPhone ne peuvent télécharger des applications qu’à partir d’une seule source. : l’App Store », lit-on dans un extrait du guide.

Il est intéressant de voir Apple citer le rapport Nokia 2020 après que le PDG Tim Cook a affirmé la semaine dernière que les appareils Android ont « 47 fois plus de logiciels malveillants » qu’iOS, citant apparemment un rapport Nokia 2019. Nous avons noté l’utilisation par Cook d’une statistique potentiellement obsolète à l’époque, mais il semble qu’Apple l’ait mise à jour. Bien sûr, le point de vue de la société est que les appareils Android sont beaucoup plus sensibles aux logiciels malveillants.

Comment Apple dit que les choses pourraient mal tourner

“Autoriser le sideloading dégraderait la sécurité de la plate-forme iOS et exposerait les utilisateurs à de graves risques de sécurité non seulement sur les magasins d’applications tiers, mais aussi sur l’App Store”, affirme néanmoins la société de Cupertino. Il ajoute que même les utilisateurs qui souhaitent spécifiquement télécharger uniquement des applications à partir de l’App Store pourraient être amenés à charger latéralement des applications malveillantes.

Apple affirme que le chargement latéral entraînerait davantage d’acteurs malveillants à investir dans des attaques sur iOS, en raison de l’énorme base d’installation et des informations sensibles stockées sur les iPhones. La société donne également quelques exemples hypothétiques de la façon dont les applications à chargement latéral pourraient mal tourner, comme une application de filtre sommaire contenant les photos d’un utilisateur en rançon et une application de suivi du sommeil utilisant et vendant vos données sans votre permission ou votre connaissance.

Apple se concentre également sur les enfants lorsqu’il explique pourquoi vous ne pouvez pas avoir de magasins d’applications alternatifs sur sa plate-forme et pourquoi les développeurs devraient simplement payer. Il indique que le chargement latéral rendrait plus difficile pour les utilisateurs de profiter des fonctionnalités de contrôle parental telles que Ask To Buy et Screen Time.

Il convient de noter que la plate-forme Mac permet aux utilisateurs de charger des applications latéralement, mais Apple affirme qu’iOS nécessite une approche plus verrouillée. La firme affirme qu’une approche différente est nécessaire sur iOS car “la population d’utilisateurs, ainsi que leurs comportements et leurs attentes, sont différents”. Il demande également aux utilisateurs de penser à nouveau aux enfants, affirmant que les appareils iOS doivent être suffisamment sûrs pour que les enfants puissent les utiliser sans surveillance. Cela signifie-t-il que les Mac ne sont pas suffisamment sûrs pour que les enfants puissent les utiliser seuls ?

La société a également décrit toutes les mesures prises pour protéger les utilisateurs contre les applications malveillantes dans l’App Store, telles que l’examen de 100 000 applications par semaine, l’analyse automatique des applications soumises à la recherche de logiciels malveillants et les protections intégrées pour les utilisateurs telles que le sandboxing. Bien entendu, ces mesures et l’interdiction du chargement latéral ne garantissent pas que les logiciels malveillants et les applications sommaires ne seront pas un problème.

Le Washington Post a récemment rapporté que près de 2% des 1 000 applications les plus rentables étaient des escroqueries. Il convient également de noter que le rapport Nokia 2020 référencé par Apple a également enregistré une augmentation des logiciels malveillants iOS, bien qu’ils représentent 1,7 % de tous les appareils contenant des logiciels malveillants (contre moins de 1 % en 2019).

Pensez-vous qu’Apple devrait permettre un chargement latéral plus facile sur iOS pour les utilisateurs qui le souhaitent ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.