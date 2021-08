Apple obtient un brevet pour un MacBook à double écran avec clavier virtuel et capacités de charge sans fil

L’Office américain des brevets et des marques a accordé un brevet à Apple pour un MacBook à double écran avec un clavier virtuel remplaçant le clavier traditionnel et avec la possibilité de recharger un iPhone sans fil.

Comme le rapporte Patently Apple, ce brevet a été déposé il y a trois ans, et ce n’est que maintenant qu’Apple l’a obtenu.

Avec ce brevet, l’entreprise pourrait prendre une voie radicale et se débarrasser d’un clavier physique. La chose intéressante à propos de cette application est que si les rumeurs suggèrent qu’Apple supprimera la seule interface tactile sur le MacBook Pro, la Touch Bar, ce brevet imagine un MacBook sans clavier physique du tout.

Le brevet d’Apple FIG. 16A ci-dessus illustre le clavier virtuel #1605 dans une disposition traditionnelle. Cependant, étant donné que les images des touches du clavier virtuel sont produites par un affichage sous le boîtier supérieur, différentes dispositions de clavier pourraient être prises en charge comme sur la Fig. 16B utilisant une disposition de clavier ergonomique. Comme autre exemple, on peut voir dans le brevet FIG. 16C au-dessus de cet ordinateur portable à double affichage pourrait utiliser la zone du clavier virtuel et utiliser une autre interface utilisateur disponible qui pourrait servir de contrôleur de jeu.

De toute évidence, Apple affirme que ce clavier virtuel pourrait être réorganisé, en échangeant la position du clavier virtuel et du trackpad. Avec un clavier virtuel, Apple pourrait également apporter des gestes d’iOS et d’iPadOS, tels que pincer, zoomer, faire glisser pour sélectionner, etc.

Dans le brevet, Apple indique que ce MacBook comprend des capteurs biométriques, que nous pourrions interpréter comme Face ID, des capteurs d’empreintes digitales (alias Touch ID) et un chargeur sans fil, qui se trouverait dans le coin inférieur gauche de l’ordinateur portable.

Bien que très futuristes, il existe quelques cahiers qui disposent déjà d’un double affichage, même s’ils ne sont pas destinés à la saisie.

On ne sait pas si ou si Apple pourrait introduire toutes ces fonctionnalités dans un prochain MacBook. Pour l’instant, les utilisateurs s’attendent à un MacBook Pro redessiné sans barre tactile, plus de ports et un écran miniLED, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Si vous êtes curieux de connaître ce dernier brevet, vous pouvez en savoir plus ici.

