Apple offre aux clients la possibilité d’acheter AppleCare + en dehors de la fenêtre de 60 jours

AppleCare+ est l’une des meilleures solutions pour ceux qui envisagent de s’en tenir à un produit Apple pendant plus d’un an. Bien que les utilisateurs ne disposent que de 60 jours après l’activation d’un iPhone ou d’un Mac pour acheter cette garantie prolongée, la société permettrait aux clients d’obtenir plus facilement une seconde chance.

Selon une note interne vue par MacRumors, les utilisateurs Apple qui font réparer leur iPhone ou Mac sur l’Apple Store ou un fournisseur de services agréé peuvent avoir une deuxième chance d’acheter AppleCare+. La mise en garde ici est que le produit a toujours sa garantie d’origine d’un an et que l’appareil doit passer l’inspection.

La publication donne un exemple du fonctionnement de cette seconde chance pour ceux qui envisagent d’acheter AppleCare+ :

Exemple de scénario : un client nommé John achète un nouvel iPhone, mais il décide de ne pas payer la couverture AppleCare+ pour l’appareil. Quelques mois plus tard, John laisse tomber l’iPhone et l’écran est fissuré. John emmène l’iPhone dans un Apple Store pour le faire réparer et fait face à des frais de service hors garantie coûteux puisqu’il a décidé de ne pas acheter AppleCare+. Étant donné que l’iPhone a moins d’un an, John est informé qu’il peut toujours acheter AppleCare + pour l’appareil afin que les réparations ultérieures ne soient pas aussi coûteuses.

MacRumors note que cette politique est disponible dans toutes les régions où AppleCare+ est actuellement disponible, et toute réparation avant de payer pour AppleCare+ sera facturée en totalité.

Au début de cette année, Apple a rendu le paiement d’AppleCare + moins cher pour les utilisateurs de Mac, car il offre désormais une remise, comme vous pouvez en savoir plus ici.

