Apple offre aux ingénieurs des T-shirts Mac M1 spéciaux

2021 a marqué la première année complète d’Apple Silicon, et ce fut une année très réussie grâce au nouvel iMac M1 et à la toute nouvelle gamme de MacBook Pro. Pour célébrer le succès de la puce M1 jusqu’à présent, Apple a offert à ses ingénieurs un T-shirt spécial puce M1…

Andy Boretto, directeur principal de l’ingénierie logicielle chez Apple, s’est rendu sur Twitter pour partager une image de la chemise et une note d’accompagnement. « De temps en temps, quelque chose arrive qui change tout », lit-on dans la note. « .

Boretto a ajouté dans son tweet qu’il est fier non seulement d’avoir travaillé sur la transition d’Apple de PowerPC vers Intel, mais aussi maintenant sur la transition d’Intel vers Apple Silicon.

Bien sûr, beaucoup de ces ingénieurs obtiennent plus que le T-shirt spécial à puce M1. Comme Bloomberg l’a signalé la semaine dernière, Apple a accordé à certains de ses meilleurs employés des primes d’actions rares et lucratives à la fin de l’année. Ces primes auraient varié de 50 000 $ à 180 000 $ dans certains cas, et les ingénieurs en silicium faisaient partie des employés auxquels la prime a été accordée.

À l’horizon 2022, il y a pas mal d’annonces liées à Apple Silicon à attendre, notamment du nouveau matériel Mac Pro et iMac Pro, un MacBook Air entièrement repensé, et plus encore. Consultez notre résumé complet de tout ce à quoi s’attendre d’Apple en 2022 ici.

