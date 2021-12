Apple offre aux meilleurs employés d’importants bonus d’actions alors que certains ingénieurs partent pour Meta

La compétition de la Silicon Valley ne s’efface jamais. Alors qu’Apple vient tout juste d’embaucher le responsable des relations publiques de Meta pour Oculus avant le lancement présumé d’un casque AR l’année prochaine, la société essaie de ne pas perdre ses talents en octroyant des primes d’actions importantes à certains ingénieurs.

Comme l’a rapporté Bloomberg, Apple a émis des « primes d’actions inhabituelles et importantes ». Dans l’histoire, Mark Gurman dit que ces bonus « ont varié d’environ 50 000 $ à 180 000 $ dans certains cas ».

La semaine dernière, la société a informé certains ingénieurs de la conception, du matériel informatique et de certains groupes de logiciels et d’exploitation des bonus hors cycle, qui sont émis sous forme d’unités d’actions restreintes, selon des personnes connaissant le sujet. Les actions sont acquises sur quatre ans, ce qui incite à rester chez le fabricant de l’iPhone. (…) Beaucoup d’ingénieurs ont reçu des montants d’environ 80 000 $, 100 000 $ ou 120 000 $ en actions, ont indiqué les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le programme n’est pas public. L’avantage a été présenté par les gestionnaires comme une récompense pour les plus performants.

Selon des personnes proches du dossier, ce type de rémunération n’est pas courant chez Apple, car les employés reçoivent généralement un salaire de base, des actions et un bonus en espèces. Ils ont déclaré qu’il s’agissait d’un bonus « atypique et étonnamment chronométré » accordé à environ 10 % à 20 % des ingénieurs des divisions concernées.

Si vous regardez de près l’année d’Apple, vous vous souviendrez peut-être que son projet Apple Car a perdu des cadres supérieurs et des effectifs. Non seulement cela, mais la pression d’Apple pour ramener ses employés sur le campus a généré beaucoup de controverse avec la pandémie montrant qu’elle ne va pas disparaître si tôt.

Pour l’instant, Apple ne prévoit pas de ramener ses employés au bureau de sitôt, car il ferme également certains Apple Stores aux États-Unis. Concernant ses employés, l’entreprise semble se concentrer de plus en plus sur ses talents, car Apple a des projets audacieux à dévoiler dans les prochaines années, comme un casque AR, un casque Mixed Reality et l’Apple Car.

