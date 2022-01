Apple offre des bonus de 180 000 $ US pour garder les meilleurs talents, de grandes sorties de produits sont prévues pour 2022

Apple offre à certains de ses meilleurs ingénieurs des bonus allant jusqu’à 180 000 $ US pour ne pas quitter l’entreprise pour Meta, a rapporté Mark Gurman de Bloomberg News. La société mère de Facebook aurait tenté de séduire les talents avec à la fois des salaires plus élevés et une plus grande flexibilité de travail à domicile.

Apple offre des bonus de 180 000 USD pour empêcher les meilleurs ingénieurs de partir pour Meta

Les bonus se présenteraient sous la forme d’unités d’actions restreintes. Ils ont été proposés à 10 à 20 % des ingénieurs matériels et silicium d’Apple. Les valorisations varient entre près de 50 000 $ US et 180 000 $ US. Les actions seront émises ce mois-ci et, de manière significative, seront acquises à 25% par an pendant quatre ans après leur émission, c’est-à-dire pour obtenir l’intégralité du bonus dont les ingénieurs ont besoin pour rester chez Apple pendant quatre ans. Le déménagement est clairement conçu pour garder les gens à Cupertino et s’ajoute au salaire de base habituel des meilleurs ingénieurs, aux subventions en actions et aux primes en espèces.

[End of Year Round-Up With Mark Gurman — Media+]

Sorties de grands produits prévues pour 2022

Ailleurs dans sa dernière newsletter On Power, M. Gurman dit aux fans d’Apple qu’ils peuvent s’attendre à des sorties de produits importantes en 2022. Cela comprenait de nouveaux Mac puissants construits sur les puces M1 Pro et M1 Max, y compris un Mac Pro avec 40 cœurs de processeur et 128 cœurs graphiques, un nouveau Mac mini et un iMac Pro avec un écran plus grand que le modèle actuel. Une refonte importante du MacBook Air est également prévue.

Cela pourrait également être l’année où voir la première offre VR d’Apple. Compte tenu des retards précédents, j’attendrai qu’il soit expédié avant d’y croire !

Sur le front de l’iPhone, il devrait y avoir un iPhone SE 5G ainsi que la gamme attendue d’iPhone 14. Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent s’attendre à un nouveau SE et à la version robuste longuement discutée, ainsi qu’à la série 8.