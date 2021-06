Apple offre enfin à Mac l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone – .

Apple a annoncé et présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles prévues pour les principales mises à jour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV de cette année lors de la keynote de la WWDC 2021 lundi. Comme prévu, Apple n’a pas eu le temps de couvrir tous les changements prévus pour les mises à niveau du système d’exploitation de nouvelle génération lors de la conférence de presse. Certaines fonctionnalités sont si petites et rarement utilisées qu’elles peuvent être insérées dans un communiqué de presse.

C’était le cas pour une fonctionnalité iPhone que vous devez rarement utiliser, mais que je voulais sur mon Mac depuis des années. Il fait enfin le saut vers le Mac avec macOS Monterey. C’est la possibilité d’effacer tout le contenu et les paramètres de l’appareil, qui est l’outil que vous avez probablement utilisé pour réinitialiser votre iPhone en usine.

Dirigez-vous vers l’application Paramètres sur iPhone et iPad, appuyez sur Général et faites défiler jusqu’au menu Réinitialiser; appuyez dessus, et vous aurez plusieurs options de réinitialisation qui vous seront présentées. Effacer tout le contenu et les paramètres est une fonctionnalité pratique que vous devez garder à l’esprit pour divers scénarios.

Je l’ai utilisé pour apporter un iPhone pour des réparations, juste après avoir sauvegardé toutes les données sur mon Mac. Je l’ai utilisé lors de l’installation d’une nouvelle version de la dernière version d’iOS d’Apple et lors de la configuration d’un ancien iPhone en tant que premier smartphone de quelqu’un. C’est une solution incroyablement utile qui vous garantit de supprimer en toute sécurité toutes les données personnelles de l’iPhone ou de l’iPad avant de les vendre ou de les transmettre à quelqu’un d’autre. L’appareil exécute toujours la dernière version d’iOS ou d’iPadOS et peut être utilisé comme neuf une fois le processus de réinitialisation terminé.

Mais j’ai voulu un outil similaire plus d’une fois avec les Mac. Avoir la possibilité d’effacer tous les contenus et paramètres personnels sur un appareil avant de le donner à quelqu’un d’autre ou de le vendre serait extrêmement utile. Mais il n’y a rien de tel dans macOS, du moins jusqu’à ce que Monterey soit déployé. La seule façon de tout effacer est de sauvegarder d’abord toutes vos données, puis d’effectuer une nouvelle réinstallation.

macOS Monterey change tout cela, car il existe une nouvelle option dans les Préférences Système pour effacer tous les contenus et paramètres. Effacer tout le contenu et les paramètres en appuyant sur un bouton n’est pas seulement pratique, mais c’est aussi plus sûr que l’alternative : Apple explique via . :

Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données utilisateur et les applications installées par l’utilisateur du système, tout en conservant le système d’exploitation actuellement installé. Étant donné que le stockage est toujours crypté sur les systèmes Mac avec du silicium Apple ou la puce T2, le système est instantanément et en toute sécurité « effacé » en détruisant les clés de cryptage.

Vous n’utiliserez pas souvent Effacer tout le contenu et les paramètres, mais il peut y avoir de nombreuses autres raisons d’effacer en toute sécurité le contenu sur un Mac. La gestion d’une grande flotte de Mac que les entreprises pourraient avoir déployées est exactement le genre de scénario où cette fonctionnalité fonctionnerait très bien. Mais y avoir accès sur un ordinateur personnel est également quelque chose à garder à l’esprit.

La fonctionnalité n’est pas activée dans la première version bêta de macOS Monterey, mais elle sera disponible au moment du lancement de la version finale de Monterey cet automne. La première version bêta n’est disponible que pour les développeurs, mais une version bêta publique de Monterey sera lancée en juillet.

