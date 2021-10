Apple offre un bonus de 20% lors de l’ajout de fonds à l’identifiant Apple en Inde

Apple a informé les développeurs le mois dernier d’un changement dans le système de paiement local de l’Inde qui aurait un impact sur les applications avec des transactions récurrentes. Alors que la société demande aux développeurs de promouvoir les paiements en utilisant le solde de l’identifiant Apple, Apple offre désormais un bonus de 20% aux utilisateurs indiens qui ajoutent des fonds à leur identifiant Apple.

Comme l’a noté le développeur Mustafa Yusuf sur Twitter, les utilisateurs sont informés d’un bonus de 20% lors de l’ajout de fonds à un compte Apple ID indien. Selon Apple, l’offre est valable jusqu’au 31 octobre 2021 et est disponible lors de l’ajout de 100 à 15 000 roupies indiennes au solde de l’identifiant Apple.

Par exemple, si un utilisateur ajoute 2 000 roupies indiennes à son identifiant Apple, il recevra 400 roupies indiennes en bonus. Si le montant ajouté est de 10 000 roupies indiennes, l’utilisateur recevra 2 000 roupies indiennes supplémentaires dans son identifiant Apple.

Obtenez un bonus de 20 % lorsque vous ajoutez des fonds à votre identifiant Apple. Valable jusqu’au 31/10/21 et disponible en ajoutant 2 100 à 3 15 000 à votre compte. La limite du bonus est de 1. L’éligibilité à l’offre peut varier en fonction des informations du compte ou de l’historique des achats. Les conditions s’appliquent.

Une nouvelle directive de la Reserve Bank of India oblige les banques à exiger l’approbation de l’utilisateur via un nouveau système d’authentification afin d’approuver les transactions récurrentes à l’aide de cartes de crédit et de débit.

Apple dit que la nouvelle directive aura un impact sur les applications avec des abonnements auto-renouvelables, c’est pourquoi la société demande aux développeurs de promouvoir les paiements en utilisant le solde de l’identifiant Apple, car il ne sera pas affecté par les nouvelles mesures. Offrir un bonus de 20% est certainement un excellent moyen d’encourager les utilisateurs indiens à changer leur mode de paiement pour éviter les problèmes avec le système d’achat intégré d’Apple.

