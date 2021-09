Apple offre un mois gratuit de SHOWTIME via les chaînes

Apple a annoncé dans un e-mail ce week-end qu’il offrait un mois gratuit de SHOWTIME via les chaînes Apple TV. Les nouveaux abonnés peuvent profiter de cette offre exclusive pendant le week-end de la fête du Travail.

Si vous souhaitez rattraper votre retard sur SHOWTIME’S Billions, avant le début de la saison 5 le 5 septembre, Apple offre un mois gratuit de ce service de streaming.

Dans sa newsletter hebdomadaire, Apple’s fait la promotion de SHOWTIME via les chaînes Apple TV et tout ce que le service de streaming a à offrir :

« La saison 5 du drame impitoyable de Wall Street se poursuit le 5 septembre avec un nouvel épisode enflammé. Le point culminant de la technologie de Corey Stoll est déterminé à abattre le requin des fonds spéculatifs de Damian Lewuis, réorganisant les pièces d’échecs dans une lutte de pouvoir à enjeux élevés. Les nouveaux abonnés peuvent se gaver de tous les milliards et se plonger dans tout sur SHOWTIME avec cette offre. »

Pour essayer cette offre, vous devez avoir un identifiant Apple américain et n’avoir jamais essayé SHOWTIME auparavant. Cliquez simplement ici pour utiliser le code. C’est l’une des nombreuses chaînes Apple TV disponibles via l’application Apple TV.

SHOWTIME est le foyer d’émissions de télévision telles que Back To Life, The Trade, The Good Lord Bird, Twin Peaks, Master of Sex, Homeland et bien d’autres.

Après l’essai gratuit, le plan se renouvelle automatiquement à 10,99 $/mois jusqu’à annulation.

