Apple offre une promotion de 10 $ en espèces quotidiennes pour l’utilisation de la fonction Apple Card Family

Apple propose ce mois-ci une promotion Apple Card encourageant les utilisateurs à profiter de l’Apple Card Family pour partager avec leurs amis et les membres de leur famille. Apple dit que si vous ajoutez un nouvel utilisateur de carte Apple à votre compte, il recevra 10 $ en espèces quotidiennes lors de son premier achat.

Dans un e-mail aux utilisateurs d’Apple Card, Apple a détaillé la promotion :

Apple Card Family vous permet de partager les fonctionnalités et les avantages exceptionnels de l’Apple Card avec tous ceux que vous appelez votre famille. Ajoutez un nouvel utilisateur de carte Apple à votre compte d’ici le 30 novembre 2021 et il recevra 10 $ en espèces quotidiennes de notre part lorsqu’il effectuera son premier achat avec la carte Apple dans les 30 jours. Daily Cash est stocké sur votre carte Apple Cash dans Wallet et peut être dépensé comme de l’argent réel avec Apple Pay ou transféré sur un compte bancaire.

Apple Card Family a été annoncée lors d’un événement spécial organisé par Apple plus tôt cette année en avril et permet aux utilisateurs de partager leur Apple Card via le partage familial. La carte Apple peut être partagée avec jusqu’à cinq personnes, y compris toute personne de 13 ans ou plus dans votre groupe de partage familial.

Apple explique également qu’Apple Card Family permet aux familles de suivre facilement les dépenses, de gérer les dépenses avec des limites et des contrôles facultatifs et de créer du crédit ensemble.

Envisagez-vous d’ajouter un utilisateur à votre Apple Card afin qu’il puisse débloquer cette promotion ? Faites-nous savoir dans les commentaires! Termes complets ci-dessous.

Sous réserve d’approbation de crédit. Valable uniquement pour les nouveaux utilisateurs de cartes Apple qui sont ajoutés à un compte Apple Card Family du 4 novembre 2021 au 30 novembre 2021, et le nouvel utilisateur doit effectuer un achat dans les 30 jours suivant son ajout au compte Apple Card Family. Les utilisateurs ajoutés avant le 4 novembre 2021 et après le 30 novembre 2021 ne sont pas éligibles. Non valable pour les utilisateurs existants de la carte Apple qui fusionnent leurs comptes Apple Card pour devenir copropriétaires avec d’autres utilisateurs existants de la carte Apple. Chaque compte Apple Card Family est éligible pour permettre à un maximum de cinq (5) personnes de profiter de l’offre. Limite d’une offre par personne physique et par compte Apple Card unique. Une remise en argent de 10 $ est gagnée sous forme d’argent quotidien et est transférée sur votre carte Apple Cash une fois que l’achat admissible a été enregistré sur votre compte Apple Card. Le retour d’un achat sur lequel vous avez gagné un bonus en espèces quotidiennes de 10 $ peut entraîner des frais d’ajustement en espèces quotidiens de 10 $ sur votre compte. Un achat supplémentaire effectué pendant la période de l’offre vous qualifiera pour le ré-exécution du bonus en espèces quotidien de 10 $, mais le ré-exécution peut être retardé. Les modifications apportées au statut de votre compte pendant la période de l’offre peuvent retarder l’exécution de votre bonus Daily Cash. Une carte Apple Cash est requise pour l’accumulation de Daily Cash. Les participants de moins de 18 ans disposant d’un compte Apple Card Family doivent demander à l’organisateur familial de leur Apple Cash Family de configurer leur propre carte Apple Cash. Si vous n’avez pas de compte Apple Cash, Daily Cash peut être crédité sur le solde du relevé du propriétaire en contactant Goldman Sachs Bank USA. La carte Apple Cash est émise par Green Dot Bank, membre FDIC. Daily Cash est soumis à des exclusions et des détails supplémentaires s’appliquent. Consultez le contrat client de la carte Apple pour plus de détails. Si nous déterminons que vous vous êtes livré ou prévoyez de vous livrer à des abus ou à des jeux dans le cadre de cette offre, vous ne serez pas éligible pour cette offre.

