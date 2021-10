Apple offrira 100 $ de rabais sur les achats cellulaires d’Apple Watch Series 7

in

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui que les commandes d’Apple Watch Series 7 commenceront le vendredi 8 octobre. Parallèlement à cette annonce, Apple a également annoncé qu’il offrait des remises de 100 $ sur les achats cellulaires d’Apple Watch auprès de certains opérateurs…

Conformément aux promotions similaires proposées pour les achats d’iPhone et d’iPad, Apple indique que les clients peuvent acheter un modèle GPS + Cellular de l’Apple Watch Series 7 et obtenir un rabais de 100 $ lorsqu’ils l’activent avec T-Mobile/Sprint ou Verizon. Apple dit :

Les clients peuvent acheter une Apple Watch (GPS + Cellular) directement sur apple.com/store ou dans un Apple Store et obtenir 100 $ quand ils l’activent avec T-Mobile/Sprint ou Verizon.

Plus de détails sur cette promotion ne sont pas clairs pour le moment, mais nous nous attendons à ce qu’Apple partage plus d’informations avant l’ouverture des précommandes vendredi à 5 h 00 PT/8 h HE. Il est probable que le rabais de 100 $ prendra la forme d’une carte Mastercard prépayée, semblable aux promotions offertes pour la gamme d’iPad cellulaires.

Apple rappelle également aux utilisateurs que grâce à Apple Trade In, les clients peuvent obtenir un crédit pour l’achat d’une nouvelle Apple Watch. Apple n’a pas mis à jour son site Web d’échange pour répertorier les dernières valeurs de l’Apple Watch Series 6, mais voici les prix actuels :

Apple Watch SE – Jusqu’à 155 $ Apple Watch Series 5 – Jusqu’à 145 $ Apple Watch Series 4 – Jusqu’à 100 $ Apple Watch Series 3 – Jusqu’à 70 $ Apple Watch Series 2 – Jusqu’à 25 $

En savoir plus sur les échanges Apple Watch dans notre guide complet ici.

