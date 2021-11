Apple One arrive officiellement en Espagne et ce sont ses prix | La technologie

Apple lance son service Apple One en Espagne, qui regroupe tous les abonnements de l’entreprise sous un seul paiement et avec une option familiale qui permet de partager le paiement avec les amis et la famille.

Ceux qui utilisent les services Apple s’accordent à dire que la société de Tim Cook propose toutes sortes de produits et qu’en général, ils sont tous assez bons.

Pour regarder des séries et des films il y a Apple TV, pour écouter de la musique et des podcasts ils ont Apple Music, pour jouer depuis le mobile ou la tablette Apple Arcada ne manque pas… et ainsi de suite. Le problème est que la somme de tous ces services peut coûter plus d’un.

Pour cette raison, Apple vient de lancer Apple One, qui bien que nous ayons déjà expliqué en quoi il consistait, nous vous le redisons mais en résumé : tous les services Apple sous un seul abonnement individuel ou familial.

Et la nouvelle est qu’Apple One vient d’être officialisé en Espagne avec les prix qu’il aura dans notre pays à partir du 3 novembre, jour du lancement du service Apple.

Les options dans notre pays seront les suivantes :

Abonnement individuel : Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et iClaud pour 14,95 € par mois Abonnement familial jusqu’à 5 personnes : Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et iCloud pour 19,95 € par mois Abonnement Premium jusqu’à 5 personnes : Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple Fitness et iCloud pour 28,95 € par mois

De cette façon Nous avons déjà les services et les prix officiels qui arrivent en Espagne après des semaines de rumeurs et d’hypothèses, bien que, comme nous le voyons, ce soient les prix attendus.

Si vous utilisez régulièrement ces services, Apple One est un abonnement global à prendre en compte, puisque c’est le moyen le moins cher de profiter des différents produits de l’entreprise sous un seul et même paiement.