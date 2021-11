Apple One Premier arrive dans 17 nouveaux pays avant l’extension d’Apple Fitness+

Parallèlement à la sortie d’iOS 15.1 la semaine dernière, Apple a annoncé qu’Apple One Premier serait disponible dans 17 nouveaux pays, alors que la société étend Apple Fitness+ à 15 nouvelles régions à partir du 3 novembre. Maintenant, avant la sortie de Fitness+ dans ces pays, plus les utilisateurs peuvent déjà s’abonner à Apple One.

Apple One Premier est désormais disponible en Autriche, au Brésil, en Colombie, en France, en Allemagne, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en Russie, en Arabie saoudite, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. À l’exception de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande, qui proposent déjà Fitness+, tous les autres pays ne peuvent toujours pas accéder au contenu exclusif.

En tant que Brésilien, je me suis abonné hier à Apple One Premier et bien qu’il affiche déjà mon abonnement iCloud de 2 To, je ne trouve pas le contenu Apple Fitness+, la fonctionnalité Time to Walk, etc. En effet, le service ne sera disponible qu’à partir de demain . Mais si vous avez besoin de 2 To supplémentaires, ou même de vous abonner à plus de 4 To d’iCloud, vous pouvez déjà le faire dans tous ces pays.

Il est important de noter qu’Apple News+ ne sera pas disponible dans le cadre de l’abonnement Apple One Premier pour ces pays et que la société n’a pas l’intention de proposer ce service pour le moment.

Aux États-Unis, Apple One Premier comprend Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ et 2 To d’iCloud pour 29,95 $ par mois tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de partager tous ces services avec jusqu’à six membres de la famille. Au Brésil, par exemple, Apple One Premier coûte environ 12 $.

Bien sûr, le prix varie selon les régions, mais voici combien vous pouvez économiser en vous abonnant au forfait Premier plutôt qu’en optant pour des abonnements autonomes :

Apple Musique : 9,99 $/mois pour le forfait individuel, 16,99 $/mois pour le forfait familial et 4,99 $ pour le forfait étudiant

Apple TV+ : 4,99 $/mois

Arcade aux pommes : 4,99 $/mois

Apple News+ : 9,99 $/mois

Apple Fitness+ : 9,99 $/mois ou 79,99 $/an

iCloud+ : 0,99 $/mois pour 50 Go, 2,99 $/mois pour 200 Go et 9,99 $/mois pour 2 To

Que pensez-vous d'Apple One Premier ? Êtes-vous abonné au service?

