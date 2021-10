Apple One Premier s’étend à 17 nouvelles régions à partir de la semaine prochaine

Parallèlement à l’annonce du lancement d’Apple Fitness+ dans 15 nouvelles régions le 3 novembre, Apple a discrètement rendu le niveau premium d’Apple One bientôt disponible dans 17 nouveaux pays.

Comme l’a remarqué pour la première fois le site allemand Macerkopf, Apple ajoutera Apple One Premier à 17 nouvelles régions, même sans le service Apple News+ qui y est disponible.

Actuellement, les pays qui proposent Apple Fitness+, comme la Nouvelle-Zélande et l’Irlande, mais qui n’ont pas Apple News+, devaient souscrire un abonnement autonome. Heureusement, Apple change cela à partir du 3 novembre, donnant aux utilisateurs le choix de tout regrouper dans un seul abonnement.

Avec cela, l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suisse et les Émirats arabes unis présenteront Apple One Premier avec 2 To de stockage iCloud et sans Apple News+.

Aux États-Unis, Apple One Premier comprend Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ et 2 To d’iCloud pour 29,95 $ par mois tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de partager tous ces services avec jusqu’à six membres de la famille.

Si l’utilisateur choisit de s’abonner à chaque service individuellement, voici le coût général, jusqu’à 50 $ :

Apple Musique : 9,99 $/mois pour le forfait individuel, 16,99 $/mois pour le forfait familial et 4,99 $ pour le forfait étudiant

Apple TV+ : 4,99 $/mois

Arcade aux pommes : 4,99 $/mois

Apple News+ : 9,99 $/mois

Apple Fitness+ : 9,99 $/mois ou 79,99 $/an

iCloud+ : 0,99 $/mois pour 50 Go, 2,99 $/mois pour 200 Go et 9,99 $/mois pour 2 To

Avec ce changement, les clients de ces 17 pays bénéficieront également de la possibilité de mettre à niveau leur iCloud jusqu’à 4 To de stockage. Actuellement, les pays avec uniquement un abonnement Apple One Family peuvent avoir jusqu’à 2,2 To de stockage iCloud, payant, bien sûr, pour ces 200 Go en tant que service autonome.

Apple n’a toujours pas annoncé combien coûtera l’Apple One Premier dans chaque pays, et s’il sera un peu moins cher qu’aux États-Unis car il manque Apple News+. D’ici le 3 novembre, bien sûr, nous en saurons plus à ce sujet.

