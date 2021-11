Apple One Premium est maintenant disponible en Espagne et ce sont tous ses avantages et son prix

02/11/2021 à 14:19 CET

Claudio Torres Rojas

Il existe de nombreux services qu’Apple met à disposition des clients qui sont prêts à les payer, mais ils ont tous une utilité et un objectif qui peuvent intéresser n’importe qui. Heureusement, tous les utilisateurs qui souhaitent s’abonner à chacun des services d’Apple ils auront la tâche facile grâce à Apple One Premium, le plan le plus complet en termes de services de ladite société.

Comme Apple a rendu public dans son site officiel, Apple One Premium débarque dans de nombreux nouveaux pays, dont l’Espagne. Auparavant, Apple One était disponible dans notre pays depuis 2020, mais ce n’est que maintenant que sa version supérieure appelée « Premium » a débarqué. Il coûte une valeur de 28,95 euros par mois et peut être partagé entre 5 personnes. Le principal avantage de ce pack est qu’il comprend les différents services proposés par Apple ainsi que plus de stockage dans iCloud. Il a:

Apple TV + Apple ArcadeApple Music2 To de stockage dans iCloudApple Fitness +, qui est la principale nouveauté également récemment arrivée en Espagne

Le cas d’Apple Fitness + est le plus récent en Espagne. Ce service propose de nombreux programmes de formation, une assistance pour Apple Watch et bien plus encore. Le seul bémol est que les voix sont en anglais, mais tout est entièrement sous-titré en espagnol.