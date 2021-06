Apple Online Store actuellement confronté à une panne partielle affectant la navigation, les accessoires, etc.

L’Apple Store en ligne est confronté à une panne imprévue cet après-midi. Comme l’ont signalé plusieurs membres de l’équipe ., il n’est actuellement pas possible de naviguer dans la catégorie Accessoires et la navigation sur la page d’accueil semble être interrompue.

Lorsque vous accédez à la page « Accessoire », vous ne pouvez pas naviguer dans la plupart des catégories, telles que « Made by Apple », « Casque et haut-parleurs », et plus encore. En cliquant sur l’une de leurs catégories brisées, un message apparaît : « Aucun produit disponible ne correspond à la sélection que vous avez demandée. » L’une des rares catégories auxquelles j’ai pu accéder était « Santé et forme physique ».

Certains autres utilisateurs ne peuvent pas non plus accéder aux sections Historique des sacs et des commandes de l’Apple Store en ligne, ce qui indique une panne plus large affectant actuellement Apple.

On ne sait pas pourquoi cela se produit car il n’y a pas de nouveaux produits à annoncer. Hier, de nombreux grands sites Web étaient en panne, notamment Amazon, Reddit, Twitter, Spotify, etc.

Rencontrez-vous des problèmes avec l’Apple Store en ligne ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

