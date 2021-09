Apple Online Store en baisse avant les précommandes des iPhone 13 et 13 Pro

La boutique en ligne d’Apple est en baisse avant les précommandes pour iPhone 13 mini, ‌iPhone 13‌, iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13 Pro‌ Max, qui devraient commencer à 5h00, heure du Pacifique aux États-Unis.



“Vous êtes… en avance”, lit-on dans le message de l’Apple Store lorsque vous essayez de visiter le site Web américain. “La précommande commence à 5 h 00 HAP. Profitez du sommeil supplémentaire.” Apple avait l’habitude de précommander de nouveaux appareils à 00h01, heure du Pacifique, mais depuis 2019, les précommandes d’iPhone sont bloquées à 05h00.

Les iPhone 13‌ mini, iPhone 13‌,‌ ‌iPhone 13 Pro‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ Max sont lancés dans plus de 30 pays et régions du monde, et une liste complète des heures de lancement est disponible dans notre guide des fuseaux horaires.

Tous les nouveaux modèles ‌iPhone 13‌ sont de conception presque identique aux modèles iPhone 12 de l’année dernière, avec des bords plats, un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale, un dos en verre et une légère augmentation d’épaisseur.

Les principales caractéristiques de la gamme ‌iPhone 13‌ incluent une puce A15 Bionic plus rapide, des améliorations de l’appareil photo, une autonomie plus longue et une encoche plus petite. Les deux modèles Pro disposent également d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Les modèles ‌iPhone 13‌ sont disponibles en rose, bleu, minuit (noir), Starlight (argent/or) et (PRODUCT)RED.

Si vous espérez obtenir l’un des modèles de la nouvelle gamme iPhone 13‌ le jour du lancement, c’est une bonne idée d’acheter tôt car on ne sait pas combien d’approvisionnement Apple aura.

Le prix du iPhone 13‌ mini commence à 699 $, tandis que le prix du iPhone 13‌ commence à 799 $, le ‌iPhone 13 Pro‌ commence à 999 $ et le ‌iPhone 13 Pro‌ Max commence à 1099 $. Le lancement officiel, lorsque les précommandes seront disponibles pour livraison, aura lieu le vendredi 24 septembre prochain.