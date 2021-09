Apple organisera un événement le 14 septembre, probablement pour la révélation de l’iPhone 13

Apple vient d’annoncer qu’il organisera un événement en ligne le mercredi 14 septembre où la révélation de l’iPhone 13 devrait avoir lieu. Apple pourrait également présenter de nouvelles versions de son Apple Watch, de ses AirPod et plus encore lors de l’événement. Il commence à 13 h, heure de l’Est (10 h, heure du Pacifique).

Le plus grand événement de lancement d’Apple de l’année arrivera probablement bientôt. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle organiserait un événement en ligne le mercredi 14 septembre. Il est fortement attendu que l’équipe de Cupertino présente la révélation de l’iPhone 13 comme la plus grande partie de l’événement.

Le moulin à rumeurs de l’iPhone 13 tourne à plein régime depuis un certain temps déjà. Des fuites fiables ont affirmé que les modèles d’iPhone 13 comprendraient des écrans avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, une encoche plus petite sur le dessus et même une prise en charge de la connexion aux satellites LEO en cas d’urgence.

Outre la révélation de l’iPhone 13, il est possible que nous puissions voir d’autres annonces de nouveau matériel Apple le 14 septembre. Nous pourrions voir l’Apple Watch Series 7, qui aurait un nouveau design qui comprendra un écran beaucoup plus grand. Apple pourrait également annoncer de nouvelles versions de ses écouteurs AirPods populaires lors de l’événement. Apple pourrait également profiter de l’occasion pour présenter de nouvelles bandes-annonces de films et d’émissions de télévision Apple TV Plus.

Il y a aussi une chance extérieure que nous puissions voir de nouveaux modèles de son ordinateur portable MacBook Pro et de sa tablette iPad le 14 septembre. Cependant, il est également possible qu’Apple puisse regarder jusqu’à plus tard cet automne et organiser un autre événement pour montrer ce type de matériel.