Apple organisera un « événement spécial » le 14 septembre ; iPhone 13, Apple Watch Series 7 attendus

Apple a annoncé mardi que son prochain “événement spécial” d’automne majeur aura lieu le 14 septembre à 22h30 IST. Si tout se passe selon la tradition, nous pouvons nous attendre à ce que Cupertino dévoile le prochain iPhone, qui s’appellera probablement l’iPhone 13. On s’attend alors à ce qu’il y ait quatre nouveaux modèles si nous supposons que le « mini » est toujours dans les temps. pour cette annee. En parlant de cela, Apple pourrait également lancer la prochaine Apple Watch – provisoirement l’Apple Watch Series 7 – lors du même événement, cependant, la rumeur dit qu’il pourrait ne pas être prêt à l’expédier immédiatement en raison de prétendus problèmes de fabrication.

L’iPhone serait bien sûr le clou de l’événement. La rumeur veut qu’Apple cherche enfin à rejoindre le train en marche à taux de rafraîchissement élevé cette année, avec le nouveau lot d’iPhones qui devrait entasser des écrans OLED plus rapides. Tous les modèles d’iPhone 12 sont livrés avec des panneaux OLED avec des écrans conventionnels à 60 Hz à une époque où les téléphones Android aussi bas que Rs 20 000 ont fait des écrans à taux de rafraîchissement élevé la nouvelle norme.

Apple a beaucoup mis à jour le design avec l’iPhone 12 et il y a de fortes chances que l’iPhone 13 ne soit pas très différent, même si un grand changement cette année pourrait être, espérons-le, un cran plus petit. Des performances améliorées grâce au tout nouveau silicium Apple et de meilleurs appareils photo sont presque toujours une évidence avec un nouvel iPhone et disons simplement que l’iPhone 13 ne s’éloignera probablement pas de cette voie.

Le logiciel pilotant ces iPhones est également actualisé lors des événements d’automne d’Apple. Par conséquent, la prochaine mise à jour majeure d’iOS, alias iOS 15, devrait également avoir une date de sortie officielle pour sa disponibilité pour tous les utilisateurs le 14 septembre. actuellement disponible en version bêta.

Parallèlement à l’iPhone 13, Apple pourrait annoncer l’Apple Watch Series 7. La série devrait subir une refonte majeure cette année avec des côtés plus plats comme l’iPhone 12. Mais plus important encore, Apple apporterait également un rafraîchissement de la taille avec l’Apple Watch Series 7 obtient des options d’écran plus grandes de 41 mm et 45 mm.

Pour clore l’événement, nous pouvons également nous attendre à ce qu’Apple mette à jour les AirPod d’entrée de gamme et annonce simultanément de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les puces personnalisées de l’entreprise et plus encore.

Regardez cet espace pour notre couverture complète de l’événement spécial d’Apple du 14 septembre alors que nous vous apportons tous les détails au fur et à mesure.

