Apple organisera un événement spécial “Spring Loaded” le 20 avril, de nouveaux modèles d’iPad Pro sont attendus

Disponible pour consultation sur Apple.com à 22h30 IST.

Apple a officiellement confirmé que son prochain événement spécial aura lieu le 20 avril. L’événement, intitulé «Spring Loaded» sera diffusé depuis Apple Park et sera disponible sur Apple.com à 22h30 IST.

La confirmation est venue des heures après que Siri, qui est l’assistant vocal par défaut sur les appareils Apple, a renversé les haricots pour Cupertino révélant exactement «quand aura lieu le prochain événement Apple» plus tôt que prévu. Le glissement était si différent d’Apple qu’il aurait bien pu faire partie d’une farce élaborée, mais en fin de compte, Siri a bien compris.

Lire aussi | Siri vient-il de divulguer la date du prochain événement Apple? Hé bien oui

Quoi qu’il en soit, tout comme la fuite, la confirmation d’Apple ne contient aucune information supplémentaire. L’invitation partagée par la société «littéralement» ne révèle rien, même si nous sommes sûrs que certaines personnes pourront relier quelques points et spéculer – comme c’est généralement le cas. Une supposition est – et c’est la base d’une vidéo AR partagée par Greg Joswiak, SVP Marketing d’Apple – toute l’action de gribouillage et de boucle, menant au logo Apple, pourrait avoir quelque chose à voir avec l’Apple Pencil et toutes les couleurs pourraient être subtiles. faire allusion à de nouvelles couleurs, pour les nouveaux iPad Pro.

Tellement excité pour celui-ci! Encore sept jours. ???? pic.twitter.com/PVJFcESqh8 – Greg Joswiak (@gregjoz) 13 avril 2021

Parce qu’Apple est presque certain de lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro lors de son événement Spring Loaded. Il pourrait y avoir plus d’appareils et d’annonces, y compris les AirTags et l’actualisation de l’iMac, mais clairement, il y a beaucoup de buzz autour de l’iPad Pro. Surtout autour du modèle 12,9 pouces qui devrait être le premier iPad à passer à un écran Mini LED, une technologie qui permettrait à Apple d’offrir un plus grand contraste, entre autres.

Les modèles iPad Pro 12,9 et 11 pouces devraient également contenir du matériel plus puissant, avec un processeur qui serait conforme au M1 – le silicium personnalisé d’Apple qui a fait ses débuts l’année dernière avec le nouveau MacBook Air, Modèles MacBook Pro et Mac Mini.

Ces iPad Pro devraient également être équipés de ports USB Type-C mis à jour et de caméras potentiellement plus puissantes.

Lire aussi | Apple WWDC 2021 débute le 7 juin et sera un événement en ligne uniquement

L’événement spécial d’Apple arrive à un moment tumultueux où l’industrie brave une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Il y a eu des rapports affirmant que le prochain iPad Pro – en particulier le modèle 12,9 pouces – pourrait subir des retards d’expédition ou être disponible en quantités limitées au moins au début. Il sera intéressant de voir comment Apple relève ces défis et si le PDG Tim Cook en parle lors de la keynote. Surveillez cet espace pour notre couverture complète de l’événement spécial Spring Loaded d’Apple le 20 avril.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.