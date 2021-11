Apple oriente sa politique de réparation et permettra désormais aux utilisateurs de réparer leurs ordinateurs à domicile | La technologie

Les utilisateurs les plus courageux pourront réparer leur iPhone à domicile grâce au fait qu’Apple proposera désormais à la fois des outils professionnels et les pièces nécessaires aux réparations.

Apple est une entreprise qui n’a jamais été une amie de la réparation. En fait, au cours des dernières années, de nombreux titres et contenus ont parlé de la politique de réparation de Cupertino. Et, c’est que, il n’est pas étrange qu’ils aient acquis la réputation d’offrir des appareils presque irréparables.

Rappelez-vous, dans une tournure surprenante des événements, Apple a modifié sa politique de réparation et commencera désormais à proposer des pièces, des manuels et des guides officiels aux utilisateurs pour réparer leurs appareils à la maison. Ce fait est presque un jalon et enlève toute raison à ses détracteurs qui ont utilisé la difficulté de la réparation comme un atout contre elle.

Dans la déclaration qu’Apple a faite sur son site Web, ils détaillent les différences caractéristiques de ce nouveau programme de réparation. Il n’est pas seulement intéressant que, maintenant, les appareils puissent être réparés par les utilisateurs et sans presque n’importe quel type de problème ou avec les complications d’une réparation.

C’est le fait qu’Apple mettra en vente à la fois les pièces officielles et les outils professionnels utilisés dans les réparations effectuées par les techniciens Apple. Bien sûr, tout n’est pas aussi bon que les habitants de Cupertino le peignent. Et, est-ce que, pour le moment, les appareils qui peuvent être réparés ne sont pas nombreux.

Si vous avez été excité, il est préférable de relâcher vos attentes. Les premiers appareils compatibles avec le nouveau programme de réparation d’Apple seront l’iPhone 12 et l’iPhone 13 dans tous leurs modèles. Bien entendu, selon la propre déclaration d’Apple, ce service serait étendu aux ordinateurs MacBook équipés de la puce M1.

Bien que désormais tout utilisateur puisse accéder à plus de 200 pièces et outils Apple, ce que la société recommande, c’est que seuls les plus expérimentés osent réparer leur propre appareil. Et, est-ce, malgré la facilité de service; c’est toujours un défi pour les personnes moins expérimentées.