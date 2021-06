Apple Original ‘Ted Lasso’ remporte le Peabody Award

La comédie Apple TV + Ted Lasso a remporté un Peabody Award 2021 pour “avoir offert le contre-pied parfait à la prévalence persistante de la masculinité toxique, à la fois à l’écran et en dehors, à un moment où la nation a vraiment besoin de modèles de gentillesse inspirants”.

Comme l’a révélé EW, la star d’Apple Original ‘Ted Lasso’ Jason Sudeikis a reçu le Peabody Award aujourd’hui. Le prix a été présenté par Will Ferrel à un autre ancien de SNL Sudeikis.

Les Peabody Awards honorent les histoires les plus puissantes, éclairantes et vivifiantes à la télévision, à la radio et dans les médias en ligne. Les programmes sont reconnus dans sept catégories.

“La prémisse de cette émission très populaire d’Apple TV + a toutes les marques d’un raté de boule de maïs stéréotypé”, a déclaré le jury Peabody dans un communiqué. «Il s’avère que plus qu’un simple entraîneur sportif, Ted est remarquablement doué pour la communication honnête avec les autres, affectant le changement en étant un être humain profondément bon, avec ses propres angoisses et douleur tranquilles. En effet, une grande partie des transformations personnelles des personnages et de leurs relations prolongées se produit sous l’effet d’entraînement de l’optimisme radieux de Ted et de sa bonne volonté intensément sincère, bien que folklorique.

Après le discours d’acceptation complet et une apparition de Ferrel, Jason Sudeikis a déclaré :

« Je veux dire, que puis-je dire ? » dit Sudeikis. «Cela nous épate vraiment. Nous espérons que nous pourrons tous mettre un peu de cette ambiance Ted Lasso dans notre quotidien et que vous avez certainement mis du peps dans notre démarche. Alors, merci et je vous souhaite tout le meilleur.

Ted Lasso est l’une des émissions Apple TV+ les plus récompensées. Il a reçu des reconnaissances mondiales, notamment le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique et un Golden Globe Award dans la catégorie du meilleur acteur comique.

La série a également triomphé aux Critics Choice Awards 2021, balayant toutes les catégories pour lesquelles elle a été nominée et remportant des victoires pour la meilleure série comique, le meilleur acteur pour Jason Sudeikis et la meilleure actrice dans un second rôle pour Hannah Waddingham.

En outre, la série a remporté deux Writers Guild Awards pour la meilleure nouvelle série et la meilleure série comique, des nominations de la Producers Guild of America pour la série comique, ainsi que des distinctions de nombreux autres groupes de guildes et de critiques. Ted Lasso a également été la seule série comique récompensée en tant que programme AFI de l’année et est régulièrement apparue sur les listes « Best of 2020 » des critiques de télévision.

Aujourd’hui également, Apple a lancé la bande-annonce de la saison 2 de “Ted Lasso”, que vous pouvez regarder ici.

