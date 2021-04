Apple ouvre officiellement Find My Network à des produits tiers à l’approche du lancement des AirTags

Apple n’a peut-être pas encore trouvé le bon moment pour lancer ses produits de localisation AirTags, mais l’infrastructure dans les coulisses se développe aujourd’hui. Apple a officiellement annoncé le lancement de la prise en charge de l’utilisation de son réseau Find My avec des accessoires tiers.

Find My a toujours été utilisé pour localiser les iPhones, iPads et autres produits Apple. Maintenant, Find My peut être utilisé pour localiser des produits non Apple qui s’intègrent à la plate-forme de localisation d’Apple.

Apple a présenté aujourd’hui la mise à jour de l’application Find My, permettant aux produits tiers d’utiliser les capacités de recherche privées et sécurisées du réseau Find My d’Apple, qui comprend des centaines de millions d’appareils Apple. Le programme d’accessoires Find My Network ouvre le vaste réseau mondial Find My aux fabricants d’appareils tiers pour créer des produits utilisant le service, afin que leurs clients puissent utiliser l’application Find My pour localiser et suivre les éléments importants de leur vie. De nouveaux produits compatibles avec l’application Find My de Belkin, Chipolo et VanMoof seront disponibles à partir de la semaine prochaine.

Find My pour les produits non-Apple est lancé avec la prise en charge de plusieurs produits ce mois-ci, notamment deux vélos électriques VanMoof, une version améliorée d’un localisateur de trousseau existant lancé en juin et les écouteurs Belkin précédemment annoncés qui seront également lancés en juin:

Les derniers vélos électriques S3 et X3 de VanMoof, les écouteurs sans fil SOUNDFORM Freedom True de Belkin et le localisateur d’articles Chipolo ONE Spot constituent le premier groupe d’accessoires tiers innovants qui fonctionnent avec Find My. Ces produits permettront aux utilisateurs de localiser où ils ont laissé leur trajet, leurs écouteurs au gymnase, leur sac à dos et bien plus encore. D’autres fabricants d’appareils tiers proposeront bientôt des produits et accessoires compatibles avec Find My.

En savoir plus sur l’annonce ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: