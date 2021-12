Apple ouvre une nouvelle boutique Rosenthaler Straße à Berlin

Apple a ouvert aujourd’hui Apple Rosenthaler Straße à Berlin, son deuxième magasin dans la ville située dans le quartier Mitte de Berlin.

Apple a déclaré :

Apple a présenté aujourd’hui en avant-première Apple Rosenthaler Straße, le premier Apple Store du quartier Mitte de Berlin. Située à l’est de la capitale, Apple Rosenthaler Straße permet aux clients de découvrir facilement de nouveaux produits juste à temps pour les vacances et de développer leurs compétences pour faire passer leur créativité au niveau supérieur.

La vice-présidente principale de Retail + People d’Apple, Deirdre O’Brien, a déclaré que la société était ravie d’ouvrir son deuxième magasin à Berlin et que « le fait d’associer la technologie et les outils exceptionnels d’Apple à la passion créative que nous partageons avec cette communauté nous donne l’opportunité de créer quelque chose de vraiment spécial pour nos clients en Allemagne. »

À l’ouverture, Today at Apple mettra en vedette des artistes berlinois de Parallel Universe, qui réaliseront des dessins en direct sur iPad Pro. L’année prochaine aujourd’hui chez Apple Creative Studios arrivera au magasin.

Le nouveau magasin est situé près de Hackesche Höfe et dispose d’une fenêtre du sol au plafond de sept mètres de haut à l’avant, ainsi que d’un forum et d’un mur vidéo. Il dispose également d’une station Pickup dédiée, la première du genre en Europe.

Le magasin ouvrira à partir de 10 heures CET, mais uniquement pour les rendez-vous pour les achats et les présentations en magasin, les visites sans rendez-vous, le ramassage d’Apple et les services Genius Bar seront tous disponibles à partir du vendredi 3 décembre. Les participants doivent fournir une preuve de statut 2G et porter un masquez et respectez la distanciation sociale.

