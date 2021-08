Apple paie 100 millions de dollars pour régler le procès des développeurs et accepte de multiples modifications de l’App Store

Apple a annoncé aujourd’hui son intention d’apporter plusieurs modifications à l’App Store afin de régler un recours collectif intenté contre Apple par des développeurs aux États-Unis.



Selon les termes de l’accord, Apple autorisera les développeurs à utiliser des méthodes de communication telles que le courrier électronique pour informer les clients des méthodes de paiement disponibles en dehors des applications iOS, et augmentera les prix que les développeurs peuvent proposer pour les applications, les achats intégrés et les abonnements. Apple prévoit également de créer un “fonds” de 100 millions de dollars pour les petits développeurs dans le cadre du règlement, et il publiera des rapports annuels de transparence sur le processus d’examen des applications.

Apple affirme que le règlement fera de l’‌App Store‌ une « opportunité commerciale encore meilleure pour les développeurs » tout en maintenant la sécurité de l’‌App Store‌.

« Depuis le début, l’App Store a été un miracle économique ; c’est l’endroit le plus sûr et le plus fiable pour les utilisateurs pour obtenir des applications, et une opportunité commerciale incroyable pour les développeurs d’innover, de prospérer et de grandir », a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow qui supervise l’App Store. “Nous tenons à remercier les développeurs qui ont travaillé avec nous pour parvenir à ces accords à l’appui des objectifs de l’App Store et au profit de tous nos utilisateurs.”

Pour établir un règlement, Apple et les développeurs impliqués dans le procès sont parvenus à un accord qui “identifie sept priorités clés partagées par Apple et les petits développeurs”. Apple mettra en œuvre les mesures suivantes, comme indiqué dans les documents judiciaires :

Apple maintiendra le programme « App Store » pour les petites entreprises dans sa structure actuelle pendant les trois prochaines années. Les entreprises gagnant moins d’un million de dollars par an continueront de payer une commission réduite de 15 %, tandis que les développeurs gagnant plus de cet objectif paieront la commission standard de 30 %. Les résultats de recherche de l’‌App Store‌ continueront d’être basés sur des caractéristiques objectives telles que les téléchargements, le nombre d’étoiles, la pertinence du texte et les signaux de comportement des utilisateurs. Apple maintiendra le système de recherche actuel « App Store » pendant au moins trois ans. Apple permettra aux développeurs d’utiliser des communications telles que le courrier électronique pour partager des informations sur les méthodes de paiement disponibles en dehors de leurs applications iOS. Les développeurs ne paieront pas de commission à Apple sur les achats effectués en dehors de l’application ou de l’‌App Store‌. Les utilisateurs doivent consentir à la communication et peuvent se retirer. Apple augmentera le nombre de prix disponibles pour les développeurs pour les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes de moins de 100 à plus de 500. Les développeurs s’étaient plaints du prix minimum de 0,99 $ disponible dans l’App Store et de l’incapacité d’offrir le prix points ne se terminant pas par 0,99 $, cela peut donc changer. Apple conservera la possibilité pour les développeurs de faire appel du rejet d’une application sur la base d’un traitement perçu comme injuste. Apple ajoutera du contenu au site Web App Review pour aider les développeurs à mieux comprendre le processus d’appel. Apple créera un rapport annuel de transparence basé sur les données de l’App Store, qui fournira des statistiques significatives sur le processus d’examen des applications, y compris le nombre d’applications rejetées pour différentes raisons, le nombre de comptes clients et développeurs désactivés, des données objectives concernant les requêtes de recherche et les résultats. , et le nombre d’applications supprimées de l’App Store‌. Apple verse 100 millions de dollars aux développeurs pour régler le procès, et l’argent est distribué dans le cadre d’un “Small Developer Assistance Fund”. Les développeurs peuvent réclamer entre 250 $ et 30 000 $ en fonction de leur participation historique à l’‌App Store‌. Les développeurs éligibles doivent avoir gagné 1 million de dollars ou moins via la vitrine américaine pour toutes leurs applications au cours de chaque année civile au cours de laquelle les développeurs avaient un compte entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021, un chiffre qui englobe 99 % des développeurs américains. . Plus d’informations seront fournies à une date ultérieure, et il existe un site Web de règlement, mais il ne fonctionne pas encore.

Le recours collectif remonte à 2019 lorsqu’un groupe de développeurs iOS a accusé Apple d’utiliser son monopole sur l’App Store pour imposer des commissions “meurtrieuses”. Le procès a contesté la réduction de 30% des ventes de l’App Store d’Apple et a été largement résolu avec l’annonce fin 2020 du programme App Store Small Business qui a réduit la commission que les petits développeurs doivent payer à 15%.

Les développeurs qui ont déposé la plainte étaient également mécontents du prix d’achat minimum de 0,99 $ d’Apple pour les applications et les achats intégrés, et ils ont contesté les frais de 99 $ pour les développeurs Apple.

Apple mettra en œuvre ces changements en attendant l’approbation d’Yvonne Gonzalez Rogers, qui supervise l’affaire. Rogers gère également le procès en cours Epic v. Apple.