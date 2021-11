Apple paiera 30 millions de dollars aux employés du commerce de détail pour les contrôles de sécurité des sacs

Apple a accepté de régler un recours collectif contre l’entreprise en versant aux travailleurs de la vente au détail environ 30 millions de dollars au fil du temps pour lesquels ils n’ont pas été payés lors des contrôles de sécurité des sacs.

De Courthouse News:

Apple a proposé de payer 29,9 millions de dollars aux employés qui affirmaient avoir été soumis à des fouilles de routine de leurs sacs en dehors de l’horloge dans une proposition de règlement déposée vendredi devant un tribunal fédéral. « Il s’agit d’un règlement important et non réversible conclu après près de huit ans de litiges acharnés », a écrit Lee Shalov, demandeur de l’avocat, dans le règlement proposé.

Apple a été poursuivi par des employés en 2013, pour des allégations selon lesquelles les travailleurs devraient être payés pour le temps qu’ils ont passé à attendre que leurs bagages soient vérifiés pendant les pauses déjeuner ou à la fin des quarts de travail. Apple aurait enfreint les lois californiennes, la société affirmant que des contrôles étaient nécessaires pour s’assurer que les produits n’étaient pas volés dans les magasins par les employés. Il avait également affirmé que les employés qui n’aimaient pas le processus ne devraient pas apporter de sac au travail ou qu’ils devraient laisser leur propre iPhone à la maison. Auparavant, dans les paramètres de vente au détail, Apple délivrait aux employés des cartes pour vérifier le numéro de série de tous les produits Apple qu’ils possédaient, cela serait signé par un responsable de magasin, puis vérifié à la fin de chaque journée, comparé à l’appareil lui-même pour s’assurer qu’ils assorti.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le règlement serait le plus important dans une affaire de recherche de sécurité en Californie et mettrait fin à une affaire assez tumultueuse. La classe représente 12 000 employés actuels et anciens d’Apple. Le juge en chef de la Cour suprême de Californie, Tani Cantil-Sakauye, a fustigé Apple pour avoir affirmé que les employés n’avaient pas besoin d’apporter leur iPhone au travail, tout en le présentant comme faisant partie « intégrée et intégrale » de la vie de tous les autres. Du rapport :

Apple oblige ses employés à se conformer à la politique de recherche de sacs sous peine de licenciement. Apple a fait valoir tout au long de l’affaire que la politique est intermittente, ne s’applique qu’à un groupe restreint d’employés et ne dure que quelques secondes. Le juge en chef a également découvert qu’Apple exerçait un contrôle sur ses employés en les forçant à trouver un responsable ou un agent de sécurité avant de pouvoir quitter le magasin pour les pauses déjeuner ou les fins de quart. Les travailleurs devaient également décompresser ou ouvrir les compartiments de leurs sacs, suivre les commandes des chercheurs de sacs pour déplacer les objets dans leurs sacs et permettre à leurs appareils Apple d’être retirés, inspectés et vérifiés pendant les recherches.

La décision devrait être rétroactive selon l’avis du juge, ce qui signifie que les employés peuvent recevoir une rémunération pour le temps précédemment perdu. Si le règlement est approuvé, les employés représentés pourraient recevoir 1 200 $ chacun.

Comme nous l’avons déjà signalé, les employés des magasins Apple ont confirmé à iMore que les politiques de vérification des sacs d’Apple ne sont pas une politique à l’échelle de l’entreprise et sont généralement laissées à la discrétion des magasins individuels.