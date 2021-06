Apple parle de «paiements alternatifs» et pense aux crypto-monnaies | La technologie

Apple a publié une offre d’emploi dans laquelle il recherche un expert en crypto-monnaies, paiements rapides, BNPL (“buy now, pay later”, de son acronyme en anglais) et portefeuilles numériques, pour être en charge de son projet paiements alternatifs. Ils nécessitent 6 ans d’expérience dans le développement d’entreprise ou de marché et 5 ans de travail avec des fournisseurs de paiement alternatifs.

On sait peu ou rien de ce que Tim Cook aura entre les mains. Mais le fait que Apple a publié une offre d’emploi dans laquelle ils recherchent un expert en crypto-monnaie (en plus d’autres qualités), dont la tâche sera de diriger sa section de paiements alternatifs, commence à donner quelques indices. Il semble clair que le géant de la technologie ne veut pas être laissé pour compte dans le boom des actifs numériques que la société vit en ce moment.

L’offre d’emploi d’Apple a été publiée le 25 mai 2021 et consisterait à travailler, à temps plein, à son siège de Cupertino (Californie). L’équipe Apple Wallets, Payments and Commerce (WPC) est en charge de piloter ce processus de sélection dans lequel un Business Development Manager avec expérience pour diriger des projets de paiement alternatif.

L’élu, expliquent-ils, doit avoir une expérience avérée des solutions de paiement émergentes et alternatives. Il sera responsable du projet du début à la fin, incluant parmi ses tâches celles de diriger l’association avec les acteurs clés de l’écosystème des paiements alternatifs, couvrant le processus complet d’identification des partenaires, d’élaboration et de socialisation des dossiers d’affaires, négociation d’associations. , signature et exécution des contrats, lancement sur le marché et croissance continue de la valeur de l’association.

Vous travaillerez avec des partenaires principaux à l’interne et à l’externe pour faire avancer l’analyse de rentabilisation, sécuriser les ressources et assurer des communications continues. De plus, vous devez fournir des informations sur l’industrie et les opportunités de marché au ordinateurs multifonctions Apple, y compris ceux pour l’alliance, les produits, l’ingénierie et le marketing, pour influencer la stratégie commerciale et les feuilles de route des produits pour la croissance de Services Apple Pay et portefeuille.

Pour travailler chez Apple, vous devez être un expert en crypto-monnaies, et bien d’autres choses

Apple énumère un certain nombre d’exigences clés que les candidats doivent remplir :

Plus de 10 ans d’expérience professionnelle, dont plus de 6 ans en développement commercial ou de marché dans plusieurs sociétés de services financiers. Plus de 5 ans d’expérience dans ou avec fournisseurs de paiement alternatifs, comme les portefeuilles numériques, BNPL, les paiements rapides, crypto-monnaies, etc. Connaissance approfondie de l’écosystème des paiements alternatifs, compréhension des complexités des flux de trésorerie, des rôles/responsabilités en matière de règlement, des réglementations pertinentes et des normes de l’industrie, et du large éventail de produits Fintech. Expérience directe dans la structuration d’accords d’association, la négociation de conditions commerciales et techniques par le biais de multiples partenaires dans l’industrie des paiements. Histoire de la création, de la gestion et de la croissance d’associations impressionnantes.

Excellente compétences en communication et relation interpersonelles et la capacité de développer de solides relations de travail à l’interne et à l’externe. Grande capacité à influencer sans autorité, à vendre des concepts et à conduire activement une prise de décision optimisée parmi les partenaires. Entrepreneur qui travaille de manière optimale dans un environnement dynamique et est à l’aise de mener à bien des projets avec un minimum de mentorat. Avec la capacité de développer et d’exécuter des plans stratégiques et tactiques par le biais de nombreux partenaires organisationnels. Également avec des compétences pour articuler la situation dans son ensemble et comprendre les détails de l’exécution. Puissant des talents pour la résolution des problèmes avec la capacité d’analyser les opportunités sous de nombreux angles (tant quantitatifs que qualitatifs) pour persuader les décideurs internes et externes. Expérience dans l’élaboration d’analyses de rentabilisation autour des opportunités de marché et des partenariats, y compris le développement de stratégies, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et l’analyse financière. Coéquipier optimiste et collaboratif qui s’épanouit dans l’établissement et la réalisation d’objectifs. Grande préférence pour ceux qui maîtrisent les produits et applications Apple. Diplôme minimum BS / BA. MBA adéquat.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Óscar F. Civieta.